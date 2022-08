Pang-noche Buena sisipa presyo sa Pasko!

Pinayuhan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang publiko na mamili na ng maaga ng mga pang-noche Buena kung may ekstrang budget para hindi maabutan ng bulletin hinggil sa taas-presyo na ilalabas nila sa third quarter ng taon.

Sa Laging handa public briefing nitong Huwebes, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na hindi naman agad-agad nag-e-expire ang mga pamaskong produkto kaya maaari nang mamili at mag-stock habang hindi pa tumataas ang presyo ng mga ito.

“Ang advise natin sa consumers maraming Christmas products na hindi naman kaagad-agad nag-e-expire, so sa panahong ito kung kaya rin lang natin na mag-ipon na or mag-stock na ng ganitong produkto puwede na tayong mamili habang hindi pa gumagalaw ang presyo,” paliwanag ni Castelo.

Kadalasan aniya tumataas ang presyo ng mga pamaskong produkto kaya mas mainam na mamili na ng maaga habang hindi pa itinataas ang presyo ng mga ito.

Marami aniyang promo packs na naka-bundle sa mga supermarket at makakatipid ang mga mamimili kung ang mga ito ang bibilhin.

Sinabi ng opisyal na batay sa kanilang komputasyon, makakatipid ng mula P20 hanggang P70 kapag bumili ng bundle products ang mga konsyumer.

“Eventually, tataas na naman ang presyo or `pag malapit na kasi, `pag nagmamadali na ang mga tao hindi nila napapansin tumaas pala ang presyo or itinaas pala ng retailers or manufacturers `yong presyo so mas maganda na makabili na sila ng mas maaga,” dagdag pa ni Castelo.

Maglalabas aniya ang DTI ng Noche Buena bulletin sa pagitan ng Oktubre at Nobyembre para magkaroon ng gabay ang mga mamimili sa presyo ng mga panghanda sa Pasko at bagong taon.

“In a few days September na, maglalabas tayo ng Noche Buena bulletin mga last week of October or early November para magabayan ang mamimili kung magkano lang talaga ang dapat na presyong binibili nila para sa pang-handa sa Noche Buena,” wika ni Castelo. (Aileen Taliping/Betchai Julian)