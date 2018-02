Pang-FAMAS ang modus

Kung may award giving body para sa mga kulokoy na sangkot sa iba’t ibang uri ng modus operandi sa Pilipinas, tiyak na magiging mahigpit ang laban pagdating sa ‘best in acting’ category.

Nitong nakaraang ­Enero, may nag-viral na video kung saan nakunan ang isang lalaki na may bitbit na lalagyan ng taho na kunwaring nabundol ng kotse. At kamakailan lang sa Maynila, may nakunan naman na lalaki na may bitbit na taho na kunwaring nabundol naman ng SUV.

Bakit hindi paghihinalaan na modus ang lakad ng dalawang lalaki [hindi malinaw kung iisa o magkaibang tao], aba’y mabubundol ka ba naman ng sasakyan kung sa gilid sila babangga? Ibig lang sabihin, sila ang bumangga.

Bagaman ang unang insidente eh walang lamang taho ang bitbit niyang dalawang latang sisidlin na nakapingga, ang ikalawang insidente eh kompleto sa props dahil may taho talaga. Ang dalawang kulokoy, matapos na kunwaring nabundol, tutumba, at magpapagulong-gulong pa sa kalye, at saka aakting na nasaktan.

Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa unang insidente, pero sa ikalawang insidente, sinabing bistado ang modus dahil sa CCTV pero nagbigay pa rin ng P500 ang driver ng sasakyan dahil sa natapon na taho. Baka nga pati taho eh peke.

Pero may kalaban bilang ‘best actor’ ang magtataho, sa Cavite, may isang lalaki na ibinangga rin ang sarili sa hulihang bahagi ng SUV at nagkunwaring nasaktan ang kaniyang binti. Sa husay ng kaniyang ‘pagganap’, aba’y may iniabot na hindi malamang halaga sa kaniya ang babaeng nakasakay sa SUV.

Marami pang nagkalat na kulokoy mga tsong sa kalsada na dapat na iwasan lalo pa’t nauuso ang ‘bundol’ o ‘bangga’ modus. Natatandaan niyo pa ba ang lalaki sa isa ring viral video na inihagis ang sarili sa isang paparating na sasakyan at kunwa­ring nabundol? Mabuti na lang at may camera ang sasakyan kaya bistado ang raket niya.

Dapat ding mag-ingat sa mga kulokoy na kukuha sa atensyon ng driver para makasalisi at sisikwatin nila ang bag o gadgets ng nakasakay. Ang taktika nila, aarte na kunwari’y nagmamagandang-loob na kukunin ang atensyon ng driver na magsasabing may nalaglag sa likod mo tulad ng plaka o kaya ay may naatrasan ka.

Dahil akala mo eh totoo, bubuksan ng driver ang kaniyang pinto para bumaba. At dahil ‘central lock’ na ang mga sasakyan ngayon, magbubukas din ang iba pang pinto. Doon na sasalisi ang kasabwat ng kawatan para kunin kung ano man ang target nilang kunin. At pagbalik ng driver sa sasakyan, nanakawan na siya.

Mabuti kung gamit o gusto lang magkapera ang pakay ng mga kulokoy na ito. Baka ang iba sa kanila eh kidnapper o carnapper pa kaya laging maging mapagmatyag at doblehin ang pag-iingat.

Huwag basta-basta bababa o magbubukas ng pinto, at higit sa lahat, huwag kaagad maniniwala sa mga buraot na kawatan na kayang talunin si Christopher de Leon pagdating sa aktingan.

La­ging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”