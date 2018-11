Pang-akontra ni Duterte sa sparrow unit sa NPA, pagatawgon ug Pirok-pirok

Ipabilin ni Presiente Rodrigo Duterte ang pangalan sa himoun nga gropu nga iyang iatbang sa sparrow unit sa New People’s Army.

Inay nga Duterte Death Squad, matud sa Presidente nga tawagon lang kinig ‘Pirok Pirok’ nga bout ipasabot nga pagpamilok sa mata.

Matud sa Presidente nga nagpadayon ang pagpatay sa mga sparrow unit sa mga polis ug sundalo busa sngayan lang nga tugbangan ang gihimo sa grupo sa komunista.

Nahutof ang pasensiya ni Duterte busa gitinguha niini kang Defense Secretary Delfin Lorenzana ug Department of Interior and Local Government secretary Eduardo Año nga moumol ug kaugalingong grupo nga mogukod sa sparrow unit sa mga NPA.

“Kill the NPAs. They keep on sending sparrows. You keep on killing my policemen and soldiers from behind, unarmed and vulnerable. Napuno na ako. I told Defense Lorenzana and Año, “Let’s create our own sparrow.” But let’s not name it ‘Sparrow’. It should be ‘Pirok-Pirok’ (blinking). It’s the same kind of killing anyway. “Who killed this?” ‘Pirok-Pirok’,” matud sa Presidente

Nasayran nga miaani ug negatibong pagsaway ang plano sa Presidente ug daling gisupak kini sa walhong grupo ug oposisyon.

Subay sa plano sa Presidente, ang mga Pirok Pirok ipakatap sa mga daghsng tawo nga dapit nga gituhuan nga estambayan sa mga komunista.