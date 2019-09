Panelo untouchable -Trillanes

NANINDIGAN si dating Senador Antonio Trillanes IV na hindi magagalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte si Presidential Spokesperson Salvador Panelo matapos mabunyag ang pagtulong nito sa pamilya ni dating Calauan, Laguna mayor Antonio Sanchez sa paglalakad ng executive clemency ng convicted rapist-murderer.

Ito ang kagyat na reaksyon ni Trillanes matapos sibakin ni Pangulong Duterte si Bureau of Corrections (BuCor) chief Nicanor Faeldon nitong Miyerkoles, pero pinanatili sa puwesto si Panelo kahit nabisto sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee ang umano’y referral letter ng presidential spokesman sa Board of Pardons and Parole para sa executive clemency ng dating alkalde.

“Pasa sa akin si Panelo gumalaw iyan kasi may basbas ‘yan ni Duterte kaya nga malalaman mo kung kasabwat ‘yung boss pagka inaarbor ‘yung tao,” diin ni Trillanes sa exclusive interview ng Abante.

Itinuturing din ng dating senador na “damage control” lamang ang ginawang pagsibak ng Pangulo kay Faeldon dahil sa pagkakalat nito sa nabistong bigong pagpapalaya kay Sanchez at sa kontrobersya sa implementasyo ng Good Conduct Time Allowance (GCTA) Law.

“Si Faeldon kaya lang naman sinibak ‘yun sabog na sabog na nagkabistuhan so parang damage control na kailangang may tanggalin pero si Panelo nakita mo inarbor kaagad sa press con eh,” patutsada ni Trillanes.

Kumbinsido din ang dating senador na hindi makakasuhan si Faeldon kahit sinibak na ito sa BuCor dahil sa ito umano ang polisiya ng administrasyong Duterte.

Nagpasalamat naman si Panelo kay Pangulong Duterte dahil sa patuloy na tiwala at kumpiyansa sa kanya sa kabila ng kontrobersiyang idinulot ng referral letter na ginawa nito para sa hinihinging executive clemency ng dating kliyente na si Sanchez.

Sinabi ni Panelo na personal niyang ipinaabot sa Pangulo sa ginanap na cabinet meeting Miyerkules ng gabi ang kanyang pasasalamat matapos ihayag ng Presidente na wala siyang kasalanan sa kontrobersiya, at nagkataon lamang na naging abugado ito ng dating alkalde.

“I thanked him for that. I really thanked him. Sabi ko, “Mr. President thank you for your expression of your confidence.” And he said, “ah totoo naman iyon eh.” iyon lang. Ay totoo naman iyon. Hindi, totoo iyong sinabi niya na he vouched for my character and that what I did was the correct thing,” ani Panelo.

Isang araw matapos sibakin sa puwesto, sinabi ni Faeldon na mas masaya siya ngayon dahil wala na siyang hinahawakang posisyon sa gobyerno.

Sa kanyang biglaang pagsulpot kahapon sa ikatlong pagdinig ng Senado sa GCTA Law, sinabi ni Faeldon na nabawasan ang bigat na nakaatang sa kanyang balikat at makakatulog na umano siya nang maayos ngayong wala na siya sa BuCor.

“I’ve never been happier than now. In a way na kapag nawalan ka ng ng yoke sa balikat mo, you can soundly sleep,” matipid na pahayag ni Faeldon nang makanapa ng mga reporters kahapon. (Aileen Taliping/Dindo Matining)