Panelo nagpasalamat sa endorso ng El Shaddai

Nasungkit ni PDP Laban Senatorial candidate Salvador ‘Sal Panalo’ Panelo ang suporta ng El Shaddai sa kanyang kandidatura kamakalawa (Mayo 7, Sabado).

Ang El Shaddai ang pinakamalaking charismatic Catholic group sa bansa na may 8 milyong miyembro.

Sa isang Facebook post, pinasalamatan ng dating Chief Legal Counsel at Spokesperson ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang El Shaddai at ang servant leader nito na si Bro. Mike Velarde para sa kanilang suporta.

“Sa tulong niyo, matutugunan ko sa Senado ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga batang may kapansanan at PWD. Kung itakda ng Diyos na ako’y manalo, makaasa kayo na hindi ko kayo at sila bibiguin,” sabi ni Pa­nelo

Si Panelo, na naging ama ng isang child with disability (CWD), ay nagsusulong ng mga panukalang magbibigay ng libreng special education at therapy para sa CWDs, at magtatayo ng nursing homes para sa mga naulila o naabandonang CWDs.