Pandemya mas lumala-Pacquiao

“Talagang mismanaged.”

Ganito inilarawan ni Senador Manny Pacquiao ang tugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic response.

Ginawa ng senador ang pahayag matapos sermunan ni presidential spokesperson Harry Roque ang grupo ng mga doktor sa online meeting ng Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases.

“Sa tingin ko hindi naman naresolba ang pandemya mas lalo pang lumala, pataas nang pataas ng mga cases ng infected with COVID. Talagang mismanaged, I’m sorry to say this but iyan ang nararamdaman ko,” sabi ni Pacquiao sa pana¬yam sa Teleradyo.

Ayon kay Pacquiao, mas mainam na ituon ng gobyerno ang kanilang pokus sa malawakang pagbabakuna nang sa gayon ay mabawasan ang bilang ng mga namatay at naoospital. (Dindo Matining)