Pandemya inabuso sa endo

Kinalampag ni Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite ang Department OF Labor and Employment (DOLE) sa posibleng pagsasamantala ng ilang kompanya sa pandemya para magtanggal ng kanilang mga empleyado.

Giit ng Solon, dapat na silipin ito ng DOLE dahil maaring gawing palusot na Lamang ng mga kompanya ang pandemia para magtanggal gayon hindi naman ito ang tunay na dahilan.

Nakakalungkot umano sa ganitong panahon na mahirap maghanap ng trabaho at bagsak ang ekonomiya ay meron mga walang puso na nagsasamantala.

“Magkaron naman tayo ng puso, ng malasakit para sa mga manggagawa,” ayon kay Gaite.

Gayunpaman, aminado si Gaite na epekto pa rin ng kawalan ng security tenure ng mga empleyado at manggagawa kaya madalas nagsasamantala ang ilang mga kompanya para magtanggal ng empleado.

“Epekto na ito ng kawalan ng security of tenure ng mga empleyado at manggagawa. Dahil andyan pa ang kontraktwalisasyon, nasasamantala ang pandemya para mang-endo,” dagdag ng kongresista.

Samantala, sinisi ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) ang malalaking kompanya sa bansa dahil sinamantala umano ng mga ito ang pandemya sa COVID 19 para magbawas ng mga empleyado na dahilan upang lumobo ng hanggang 4.6 milyon ang mga Pinoy na walang trabaho ngayon.

Ayon kay TUCP president at Rep. Raymond Mendoza, nakakita ng butas ang mga kompanya para walang kahirap-hirap na idispatsa ang kanilang mga manggagawa simula nang tumaaas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas noong Abril hanggang Hulyo.

Aniya, halata rin ang “effort” ng Philippine Statistics Authority (PSA) para palambutin ang ulat sa tunay na estado ng unemployment sa bansa kaugnay sa massive retrenchment, early retirement, at forced resignation scheme ng mga kompanya sa buong bansa.

Hindi rin umano dapat ikasiya o ipagdiwang ang pag-aaral ng PSA na bumaba ng 10% ang unemployment rate sa bansa noong Hulyo mula sa pinakamataas na 17.7% na naitala noong Abril.

Nakababahala pa rin umano na 4.6 milyong Pinoy ang walang trabaho noong Hulyo kumpara sa mahigit na 7 milyong jobless noong Abril. Aniya, sa ulat nitong 90% na workforce na umano’y mga employed o may trabaho, ang 8.5 milyon sa mga ito ang wala talagang trabaho o mga underemployed.

Bago ang pandemya, umabot lang umano sa 5.3% ang unemployment rate sa bansa. Sinabi ng PSA na kabilang sa 90% employment rate ang 4.1 milyong “employed workers not on the job” at 7.1 milyong underemployed.

Switik din umano ang ilang employer dahil pwersado rin silang tanggapin ang ‘no-work, no pay’ work arrangement.

Dahil dito kung kaya’t dapat aniyang kumilos ang National Economic and Development Authority (NEDA) at PSA para suriin ang tunay na bilang ng mga walang trabaho sa bansa at ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. (Eralyn Prado/Mia Billones)