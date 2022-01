Pandemya, bagyo magpapatibay lalo sa mga Pinoy – Duterte

Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga pinagdaanang hamon at pagsubok sa pandemya at kalamidad ang lalong magpapatatag sa mga Pilipino.

Sa New Year’s message ng pangulo giniit nito na ang pagiging matatag at pagtutulungan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng bayanihan ang lalong magpapatibay sa sambayanan sa mga kakaharaping pagsubok.

“Every day, we continue to witness the indomitable spirit of the Filipino that adapts, endures, and triumphs over all adversities,” anang Pangulo.

Ang ipinakita aniyang dedikasyon at tapang ng sambayanan, lalo na ng medical frontliners at iba pang essential workers ang patunay na kayang malagpasan ang mga krisis at hamon kapag nagkaisa ang sambayanan.

Hinimok ng Presidente ang sambayanan na gawing inspirasyon ang mga pinagdaanang hirap at pagsubok para sa pagharap sa bagong bukas.(Aileen Taliping)