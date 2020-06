Pandemya at Empleyo

Sadyang nakakabahala na po ang naging epekto ng pandemyang COVID-19 hindi lamang sa ating bansakundi sa buong mundo.

Sa pinakahuling tala po ng Worldometer, umabot na sahalos pitong milyon ang kumpirmadong kaso sa buongmundo samantalang mahigit 21,300 na po ang mgakumpirmadong kaso sa Pilipinas.

Napakalaki na po ang dagok nito sa ekonomiya ng bansalalo na po sa sektor ng manggagawa. Apektado po ang manggagawang Pilipino saan mang sulok ng mundo.

Libo-libong mga OFWs po ang napipilitang umuwi dahildito. Daan-daang libo naman po ang hindi makauwigustuhin man nila dahil sa iba’t-ibang kadahilanang dulotng pandemya. Paralisado rin po ang iba’t-ibang sektor ng industriya at paggawa sa ating bansa dahil sa lockdown.

Ayon po sa pinakahuling survey na ipinalabas ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong June 5, 2020, umabot po ng 7.3 milyong mga Pilipino ang walangtrabaho nitong Abril 2020. Katumbas po ito ng 17.7% unemployment rate.

Ang ibig sabihin, halos 18 po sa bawat 100 Pilipinongkabilang sa labor force ay walang trabaho. Ito na po ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng Pilipinassimula pa noong 1987.

Alam po nating ang napakataas na antas na ito ng kawalang trabaho ay bunga ng pananalasa ng pandemyang COVID-19 sa buong mundo.

Subalit hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa o panghinaan man ng loob. Ngayon po natin higit na kailangang pangatawanan ang giting, tibay, at lakas ng lahing Pilipino. Ngayon po natin higit na kailangan ang pagtutulungan at pagdadamayan bilang mga Pilipino.

Kami po sa inyong Senado ay hindi basta lamang uupohabang nagkakandarapa ang masa at manggagawangPilipino sa paghanap ng paraan upang mairaos ang pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan sa buhay.

Samantalang nasa iba’t-ibang antas po tayo ng quarantine, pinag-iisipan po ng inyong gobyerno partikularsa Kongreso at Senado kung anong mga hakbang ang maari nating gawin samatalang nasa kasagsagan pa ang pananalasa ng pandemya.

Kasabay po nito ay pinaplano at inilalatag na po natin ang mga paraan at mekanismo upang patuloy na umandar ang mga makinarya ng ating pamumuhay at ekonomiya sapag-iral ng nakasanayan na nating tawaging “new normal”.

Marami na po tayong naisumiteng mga panukalang bataspara sa kabila ng pandemya, maayos natingmaipagpatuloy ang ikot ng trabaho, ekonomiya, at buhay.

Isinulong po natin sa Senado ang paglalaan ng Php15bilyong cash-for-work program at Php17 bilyongunemployment or involuntary separation assistance sa mga manggagawa, kasama ang mga freelancers, OFWs, at part-time faculty members sa mga colleges at universities.

Isinulong po natin ang malinaw na reintegration program para sa mga returning OFWs. Isinama rin natin ang AKAP para sa mga OFWs sa listahan ng mga programa na dapat gawing prayoridad sa mga na-re-align na mga pondo dahil sa COVID-19.

Isinulong din po natin ang dagdag na budget para sa atingmga educational institutions. Alam naman po natin na kada pisong bawas sa budget para sa edukasyon ay may tagpas din sa kalidad ng edukasyon at sa kasanayan ng mga Pilipino.

Kaugnay nito, isulong din natin ang karagdagang Php1bilyong scholarship fund para sa TESDA na magigingmalaking tulong po sa COVID-19 recovery phase.

Ilan lamang po ito sa mga panukalag isinulong natin sa Senado at nakapaloob sa panukalang palawigin pa ang “Bayanihan to Heal As One Act”. Gusto po nating banggitin na mahigit 20% ng pondo o Php 32-bilyon ng panukalang 140-bilyong karagdagang pondo para sa “Bayanihan-2” ay mapupunta po sa DOLE para bigyangayuda ang ating mga manggagawa.

Umaasa pa rin po tayo na mabibigyan ng sertipikasyon ng Pangulo ang Senate Bill 1564 para mapahaba pa ang bisang iba’t ibang mga programa laban sa COVID-19 na nakasaad sa Republic Act No. 11469.

Kayo po natin ito sa ating pagbabayanihan at sa tulong at gabay ng Poong Maykapal.

Taus-pusong pasasalamat po sa lahat ng patuloy na nagpapahatid ng pakikiramay sa aming pamilya sa pagpanaw ng aming minamahal na kapatid, Bocaue Mayor Joni Villanueva-Tugna.