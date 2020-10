Pandaigdigang Araw ng mga Guro

Mula taong 1994, ipinagdiriwang na po sa buong mundo tuwing ika-5 ng Oktubre ang “World Teachers’ Day” sa pangunguna ng UNESCO, UNICEF, International Labor Organization (ILO) at Education International.

Kaugnay po ang pagdiriwang ng adoption ng “1966 ILO/UNESCO Recommendation Concerning the Status of Teachers” na naglalaman ng mga standard para sa training ng mga guro, recruitment, employment at mga teaching at learning condition.

Sa Pilipinas, isang buong buwan po ang inilaan natin, mula Setyembre 5 hanggang Oktubre 5, para bigyang pagkilala ang kontribusyon ng ating mga guro sa bayan sa bisa ng Proklamasyon Blg. 242 na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III noong 2011.

Isinabatas din po noong 2015 ang Republic Act No. 10743 na nagtatalaga sa ika-5 ng Oktubre bilang National Teachers’ Day sa bansa.

Ipinapakita lamang po ng mga naturang batas sa Pilipinas ang espesyal na pagtingin ng estado sa ating mga guro. Hindi naman po kasi maikakaila kung gaano kalaki ang kontribusyon ng mga gurong Pilipino hindi lamang sa sektor ng edukasyon kundi sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay at lipunan.

Kaya’t labis po ang ating pasasalamat kina “ma’am” at “sir” na itinuturing na po nating pangalawang mga magulang at mga intellectual leader din sa ating mga pamayanan.

Sadyang napakalapit po sa aking puso ng mga guro dahil ang pareho kong mga magulang na sina Bro. Eddie Villanueva at Sis. Dory Villanueva ay pawang mga public school teacher din.

Ito po ang dahilan kung bakit mula pa noong naging kinatawan tayo ng CIBAC Party List noong 2002, sentro na po ng ating legislative agenda ang kapakanan ng ating mga public at private school teacher.

Ipinagpatuloy po natin ang adbokasiyang ito nang maluklok tayo sa TESDA bilang Kalihim mula 2010 hanggang 2015 kung saan binigyang pansin natin ang importansya ng TVET trainers training program.

Bilang inyong empleyado sa Senado, isinusulong po natin ang isyu ng teachers’ welfare lalo na sa ating Committee on Higher, Technical and Vocational Education at maging sa Committee on Labor.

Halos dalawang dekada na rin po tayong nagsusulong ng mga programa at mga panukalang batas para iangat ang dignidad ng ating mga guro sa basic education, mga tech-voc trainer, at mga faculty and staff sa ating mga unibersidad at kolehiyo.

Sinuportahan po natin ang P900-milyong allowances at subsidies sa Bayanihan 2 na mapapakinabangan ng mga part-time at displaced teacher sa lahat ng antas ngayong may pandemya.

Isinusulong din po natin ang Senate Bill No. 1092 o ang “Teaching Supplies Allowance Act”, SBN 716 o ang “State Universities and Colleges Faculty Housing Act”, SBN 715 o ang “Lowering of Optional Retirement Age of Public School Teachers from 60 to 55 Years Old”, at iba pa.

Naniniwala po tayo na ang ating mga guro ang isa sa pinakaimportanteng elemento para matugunan ang layuning iangat ang kalidad ng ating edukasyon at buhay sa bansa.

Subalit tama po ang kasabihang hindi malalampasan ng kalidad ng ating edukasyon ang kalidad ng ating mga guro. Kaya dapat po talagang pagbuhusan ng suporta at pondo ang ating mga guro mula sa pre-service education, pagkuha ng licensure examination for teachers (LET), recruitment, in-service training at pagbibigay sa kanila ng oportunidad para sa lifelong learning.

Higit sa lahat, patuloy nating pakinggan at hanapan ng katugunan ang mga hinaing at pangangailangan ng ating mga guro sa gitna ng “new normal” education lalo na po ang internet connectivity, gadgets, at psycho-social support.

Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga guro sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa ating mga kabataan at sa bayan. Kayo po ang pinaghuhugutan namin ng inspirasyon at tatag ng loob sa gitna ng krisis na patuloy na bumabalot sa ating lipunan.

Maligaya at makabuluhang pagdiriwang po ng National at World Teachers’ Day at naway pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga gurong Pilipino.