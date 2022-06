Pancho binati ni Max: Carlo, John Lloyd dinedma ng mga ex sa ‘Father’s Day’

Kanya-kanyang paandar ang mga nanay sa pagbati sa kanilang mga dyowa sa ‘Fathers’ Day’.

Kanya-kanya silang papuri sa mga tatay ng kanilang mga anak. Patalbugan ng mensahe.

Pero, pati kaya ang mga aktor na hiwalay na sa kanilang mga dyowa ay binati rin?

Well, si Max Collins, bagamat wala pang diniedeklarang hiwalay na sila ni Pancho Magno, pero alam naman na ng lahat ang tunay na sitwasyon, binati pa rin ang tatay ng kanyang anak.

“Thanks to you I have the greatest gift of all. Happy Father’s Day @magnopancho,” sabi ni Max.

“Thank you!” sagot ni Pancho.

Marami ang kinilig sa palitan ng mensahe na `yon ng dalawa. Nakiusap ang iba na huwag sumuko.

Si Trina Candaza naman, nag-post lang sa kanyang IG story ng ‘Happy Father’s Day’ message na mula sa pampers, pero hindi niya binanggit si Carlo Aquino. At sa IG story naman ni Carlo, ang mga fan, kaibigan na lang niya ang bumati sa kanya.

Si Zeinab Harake naman, ang sarili ang binati, pati na ang ibang nanay na nagpapakatatay sa kanilang mga anak. Dedma nga siya kay Skusta Klee. Pinost din niya ang mensahe sa kanya ng mga fan na bumati sa kanya ng happy father’s day.

“Para sa isang nagpakatatay na rin sa mga anak niya, happy father’s day sa’yo ate ko all in one ka sa mga anak mo at alam naming kaya mo yan nandito lang kami palagi para suportahan ka.”

Si Ellen Adarna ay ang mister niyang si Derek Ramsay ang binati.

“Happy fathers to the love of my life, to the guy who makes me laugh all the time, my always and forever overgrown muscular toddler. I love you, Derek Ramsay!” sabi ni Ellen.

“You are the love of my life. I though I knew what love is until I met you. Thank you for loving me. I promise you can chill for the rest of your life,” sabi naman ni Derek kay Ellen.

Nakiusap naman ang mga fan kay Ellen na sana batiin din niya si John Lloyd Cruz, na ama ng kanyang anak.

“Si idol John Lloyd batiin mo din.”

“Oo nga, siya naman ang tatay ng anak mo.”

Well… (Dondon Sermino)