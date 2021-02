Panay tira sa tres: Barkley nairita sa Mavericks

PALPAK na diskarte.

Ganito ang tingin ni former NBA star Charles Barkley sa Dallas Mavericks nang patutsadahan at magbitaw ito ng maaanghang na salita sa laro nila matapos mapahiya sa Golden State Warriors.

Nilait ng 50-anyos na dating pro-baller ang three-point shooting ng Dallas at pinamukhang isa ito sa dahilan kung bakit nawasak kontra sa Golden States.

“I’ma be the old man, get off my lawn. Y’all sit there and watch this stupid ass basketball. Just jack up threes all night, they go in, we win, they miss, they lose. Give me a break you dumbasses,” iritadong pasaring ni Barkley, na ngayon ay NBA analyst.

Sa loob kasi ng 50 pakawala sa three-point land ay 20 lang ang naipasok ng Dallas.

Imbes kasi salaksakan ng Dallas players ang mas maliliit na manlalaro ng Golden State ay mas pinili ng mga ito na tumira nang tumira ng tres, na hindi naman naging epektibo kaya natalo sila sa laro. (Aivan Episcope)