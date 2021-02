‘Panalo’ viral song ni Ez Mil 16M view na

Ilang araw pa lang matapos i-post ng Wish USA sa kanilang YouTube channel, humakot na ng higit 16 milyong views ang viral rap song na ‘Panalo’ ni Ez Mil.

Umani rin ng iba’t ibang reaksyon mula sa mga netizen ang kanta ni Ez Mil, marami sa kanila ang naging proud sa awiting ito na nagpakita umano hindi lang ng tunay na galing ng Pinoy pero maging ang mayamang kultura at paggamit ng sariling wika.

Ilan sa kanilang komento:

“I’m proud to be a pilipino again because this song is very inspiring as a pinoy.”

“Isa ako sa milyong milyong Pilipino na humahanga sayo Bro! Proud to be a Pilipino.”

“Minsan lang ako kilabutan sa mga kanta! GRABE TO!”

“Parang gusto ko tuloy pumunta sa maraming tao tas mag patugtog ng ganitong ka astig na kanta. Lupettt. Respeto para sa mga Filipino.”

Marami rin ang hinalintulad si Ez Mil kina Francis M., Gloc-9 at iba pang artist ng bansa, kaya naman komento ng ibang netizen siya na ang susunod na rap god ng bansa.

Pero sino nga ba si Ez Mil?

Gamit ni Ez Mil na pangalan sa kanyang Instagram account ang Ezekiel Miller. Isa siyang Filipino-Caucasian na sinilang sa Olongapo City noong 1998.

At hindi rin nakapagtataka na mahilig si Ez Mil sa musika dahil ang kanyang ama ay si Paul Sapiera na lead singer ng band RockStar na sumikat naman dahil sa mga kantang ‘Mahal Pa Rin Kita’ at ‘Parting Time’.

Pero kahit na napaliligiran umano siya ang rock music, mas pinili niyang maghanap pa ng ibang genre hanggang sa mahilig sa hip hop at R&B.

Bukod kina Chris Brown at Eminem, kabilang rin umano sa mga nakaimpluwensya kay Ez Mil ay ang ‘Hari ng Tondo’ ni Gloc-9 at ito rin ang pinapangarap niyang makasama sa isang proyekto.

“His perfect flow, his strictness with flow patterns, his voice character… when I heard ‘Hari ng Tondo’, and even if you saw your video or even if you closed your eyes listening to that song, he the GOAT,” lahad niya sa isang panayam.

Paliwanag niya, ang ideya umano na gamitin ang Philippine folk song na Cariñosa ay ideya ng kanyang ina, na mahilig din sa musika.

Kwento niya, “It has nostalgic memories to me in high school, when I would dance it. My teacher back then would actually praise me because I got the steps right.”

Sa ngayon, mas madami pa ang mga humahanga sa galing at pagmamahal ni Ez Mil sa bansa.