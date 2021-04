Panalo ng Bicolano, Panalo ng Bansa

Nitong nakaraang linggo, nagdala ng malaking karangalan sa bansa ang Albayanon na si Rica B. Marfil. Ito’y matapos itanghal na kampeon sa katatapos lamang na 2021 World S!NERGY (Students × Ideas × Energy) public speaking competition.

Ang S!NERGY ay isang paligsahan na sinimulan ni Dr. Hak Ja Han Moon, Mother of Peace at founder ng International Association of Youth and Students for Peace (IAYSP) sa Japan. Ito ngayon ay kalat na at tanyag sa buong mundo. Ang naturang kompetisyon ay isang platform para sa mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang proyekto o ideya sa isang ‘professional setting.’

Isang grupo ng mga judge na binubuo ng mga natatanging lider sa komunidad kasama ang audience ang bumoboto kung alin ang pinakamahusay na ideya at presentasyon.

Nagwagi si Rica laban sa mga kinatawan ng Russia, Nicaragua at dalawa mula sa South Korea. Nakatanggap siya ng sertipiko at $5,000 upang mapondohan ang kanyang proyekto. Ang kanyang proposal sa sinalihang kompetisyon ay may titulong “Nurturing Child’s Talents: Scaffolding Technical Vocational Training to Children with Special Needs.”

Tubong Camalig, Albay, si Rica ay 2nd year Civil Engineering student ng Bicol University College of Engineering (BUCENG). Nakakabilib ang kanyang malawak na pananaw at malalim na pang unawa sa pangangailangan ng mga manggagawang may kapansanan. Kasama dito ang pagbibigay importansya sa kalidad ng edukasyon at child support.

Kaya naman po ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay hindi nagdalawang isip na suportagan si Rica. Kung inyong maaalala, isa si Rica sa mga nabigyan ng libreng Wi-Fi ng inyong lingkod at ng AKB noong Enero. Ang naturang internet connection ay naglalayong makatulong sa kanyang pag-aaral at mga sasalihang kompetisyon.

Kawawagi pa lamang noon ni Rica kung saan nakamit niya ang unang puwesto sa Asia Pacific S!NERGY at naging pambato ng Asia sa World S!NERGY competition.

Malaking tulong ang mabilis na internet connection para kay Rica at mga kapatid niyang nag-aaral. Mahalaga kasi ang maaasahan at walang patid na internet connection dahil ito’y kailangan ng mga mag-aaral lalo ngayong panahon ng pandemya.

Kuwento nga ni Lola Candelaria, 88, hindi na sya mag-aalala dahil ‘di na aabutan ng gabi sa daan si Rica at ang iba pa niyang mga apo para lang makagamit ng internet sa labas. Taus-pusong nagpasalamat si Lola Candelaria sa lahat ng tumutulong sa kanila lalo na sa Ako Bicol Party-list na tuloy-tuloy ang suportang ibinibigay sa kanilang pamilya.

Walang pagsidlan ang kanyang galak sa mga natatanggap na biyaya. Maging si Rica ay bakas sa mukha ang kasiyahan dahil makakatulong siya sa kanyang pamilya.

Nakakataba ng puso na may isa na namang pamilya ang nakita nating gumagaan ang pamumuhay ngayong pandemya dahil sa ating inisyatiba.

Congratulations pong muli kay Rica sa pagkakapanalo niya sa kakatapos lamang na 2021 World S!NERGY. Hanggang sa muli mga kababayan kong Bicolano.