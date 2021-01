Panalo ang ‘braised lemon chicken’

Ang lemon chicken ay bahagi ng lutuin sa buong mundo. Lahat yata ng lahi, mula sa mga Europeans, Americans at Asyano ay panalo para sa kanila ang lasa ng manok na may lemon. Ginisa o battered at pinrito habang napapaliguan ng malapot at manamis-namis na maasim-asim na lemon-flavored sauce.

Pero ang ibabahagi natin sa Patikim Nga ay hindi lamang lemon ang pampalasa kung hindi pati green apple at mustard. Kung may natitira ka pang green apple mula sa 12 prutas na inihanda mo noong Bagong Taon, tamang tama ito sa ating Braised Lemon Chicken.

Una ay ibabad muna ang manok sa brine: 4 na tasang tubig, 1/4 tasang buong asin at 1/4 tasang asukal. Ilagay ito sa ref sa loob ng 4 na oras. Pagkababad, hugasan ang manok at gawin na ang sumusunod.

Kailangan lang ng:

1 tangkay ng celery na icha-chop

1 sibuyas na hihiwain

1 green apple na babalatan, tatanggalin ang gitna at hihiwain

50 gramo ng butter na palalambutin

1 kutsarang iba’t ibang pinatuyong herbs (thyme, rosemary, tarragon, oregano)

1 kutsarang yellow mustard

Ginadgad na balat ng lemon at pinigang katas ng lemon

4 na chicken quarters (leg part kasama ang thigh part)

1 1/2 tasa ng sabaw ng manok

Asin at paminta

Ilagay ang celery, sibuyas at green apple sa isang ovenproof dish.

Haluin ang butter sa mustard, herbs at juice at balat ng lemon. Lagyan ng asin at paminta para sa pandagdag lasa.

Hiwain ng bahagya (2 slits) ang manok para maluto hanggang loob at lagyan ito sa ibabaw ng lemon mixture.

Ilagay ang manok sa ibabaw ng mga gulay na nasa ovenproof dish. Ilagay ang sabaw ng manok at takpan.

Ipasok sa isang preheated oven na nasa 200 degrees centigrade at i-bake ng 35 minuto. Alisin ang takip at i-bake pa ng 10 minuto hanggang mag-brown.

Patikim na sa buong pamilya!