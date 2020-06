Panalo ang black sand beach sa Albay

Magandang araw sa lahat ng Trip Mo, Trip Ko. Kamusta ang lahat? Sa dami ng issues na usapin ngayon. Tumambay muna kayo dito kung saan ma rere-fresh kayo.

Hindi lingid sa karamihan na ang madalas na gusto natin puntahan at makita ay ang beach na may puti at pinong buhangin tulad na lamang ng isa sa kilalang beach dito sa Pilipinas ang Boracay.

Meron na din akong naisulat na pink beach kung saan matatagpuan mo naman sa Sta. Cruz Island, Zamboanga City ito ay naipasama naman sa 21 na pinakamagandang beach sa buong mundo.

Ngayon naman ay iniisip ko kung meron bang black sand beach sa ating bansa. Bukod sa ganda ng mga beaches natin dito meron din namang kulay ang labanan! Haha..

Napapaisip na di ba kayo? Well mga Ka- Abante! Dadalhin ko kayo sa beach na merong black sand! Saan nga ba ito matatagpuan? Maganda kaya dito?

Ang black sand beach ay masasabing napaka-rare pero sobrang nakakamangha ang ganda nito. Ang isa sa pinaka magandang black sand beach sa buong mundo ay matatagpuan sa Hawaii. Pero good news mga Ka- Abante dahil hindi mo na kailangang pumunta sa Hawaii para ma experience ang kakaibang kulay ng buhangin sa dagat.

Ang black beach na ito ay nabuo dahil sa natural na pag putok ng Bulkan sa Albay Islands na tinatawag na ground lava. Matatagpuan ang beach na ito kapag binaybay mo ang Eastern at Northern part ng Mayon Volcano na matatagpuan sa kahabaan ng Bacacay, Sto. Domingo at Tiwi.

Ang black sand ng Sto. Domingo Albay ay hindi sobrang pino tulad ng ibang beaches na ating napuntahan pero ang maganda dito, ito daw ay may Therapeutic benefits. At ang tubig ng dagat dito ay hindi kayo bibiguin dahil sobrang linis at kulay blue. Sobrang sarap lumangoy mga Ka- Abante lalo na alam ko ang karamihan sa atin ay sabik ng lumabas.

Ang Sto. Domingo Black sand ang pinakamagandang view para sa mga mahilig mag Instagram. At ito pa! Bonus ang ganda dito lalo na kapag bilog ang buwan dahil sinasabi ngang dito ang pinaka da- best view kapag kabilugan ng buwan, nagre-reflect ang liwanang ng buwan sa dagat na sabayan pa ng liwanag ng mga bituin at ilaw ng City dito perfect na kuhanan ng picture!

Ang Black sand Beaches naman ay makikita sa Northern part ng Mayon Volcano tinatayang 40 kms mula sa Legazpi City kung saan puwede kayo mag enjoy na lumangoy dahil hindi masyadong mabato dito. Makikita ninyo din dito ang sobrang ganda ng view ng Lagonoy gulf at maliit na Isla ng Camarines Sur.

Ayan mga Ka Trip Mo, Trip ko! Habang kayo ay nasa loob lamang ng bahay at hindi pa talaga makagala try nyo ng mag lista ng mga travel plans ninyo. Rebyuhin ninyo ang aking mga naisulat dito sa Abante para naman maumpisahan nyo ng makapagplano ng mga best tourist spots dito sa Pilipinas.

