Panalangin sa panahon ng lindol

Panginoong Diyos, Ikaw ang may likha ng Langit at lupa, nasa ilalim ng Iyong kapangyarihan ang kaayusan at kahihinatnan ng sansinukob. Nilikha Mo ang lahat ng bagay sa mundo na pawang mabubuti, kabilang na ang kalupaan. Ngunit dahil sa aming mga kasalanan, naghihimagsik mandin ang kalikasan laban sa amin.

Lubos ang aming kalungkutan sa dulot na pinsala ng malakas na lindol na aming naranasan sa hilagang parte ng aming kapuluan. Marami sa amin ang naapektuhan sa pagyanigng lupa; marami ang nawalan ng tahanan, ari-arian at ang ilan ay binawian ng buhay. Itinanaas namin sa Iyo ang lahat ng biktima.

Sa kasalukuyan matindi ang aming pagkatakot sa patuloy na paggalaw ng sahig sa pinagmulan, at karatig na mga lugar ng mapanirang lindol. Marami nang masamang idinulot ito sa aming mga kababayan at kanilang ari-arian. Hinihiling namin na kami ay iadya sa anumang karagdagang pinsala.

Buo ang tiwala namin na nasa Iyong kamay ang aming pag-iral, nasa iyong kontrol ang pag-inog ng mundo at kalikasan. Isinasamo namin na ang mga kamay Mo rin ang magbigay ng proteksyon sa mga kapatıd namin na sa oras na ito ay tuliro at kinakabahan. Ipinapanalangin namin higit sa lahat ang kaluluwa ng mga nasawi.

Gabayan mo ang aming mga opisyal na kasalukuyang nasa lugar nasalanta ng lindol. Bigyan mo sila ng lakas upang maibangon ang pinadapa at ibinagsak ng nasabing sakuna. Magpadala Ka rin po ng mga taong may magandang kalooban na handang tumulong at dumamay sa mga biktima.

Ama, tulungan Mo kami sa pahanon ng kagipitan at biglang pangangailangan dulot ng naranasang lindol. Alisin Mo ang takot sa aming mga puso; gamutin Mo ang aming pagkasindak sa nasaksihang malakas na pagyanig ng lupa. Nawa’y wala nang mapahamak pa o masira.

Sa iyong inaasahang pagliigtas sa amin, bigyan Mo po kami ng pagkakataong mapabuti ang aming mga sarili, makapagsisi sa aming nagawang kasalanan, maisaayos ang mga gumuhong tarahan at buuing muli ang mga nasirang makasaysayang lugar.

Matanto nawa namin na ang mundong ito ay hindi namin tahanang walang hanggan at magsimulang mabuhay sa Iyong grasya upang maging karapat-dapat kami sa katawang hindi nasisira at tahanang hindi nasisira nang anumang lindol magpakailanman.

Kung nagkasala kami Ama, patawad po!Kami’y naniknikluhod para sa Iyong habag sa panahon ito ng krisis. Wala po kaming ibang takbuhan at inaasahan kundi ang Iyong awa. Hiniling namin na kami ay muling ibangon, sa ngalan ni Hesus na aming kapatid at sa bisa ng Espiritu Santo. Amen.