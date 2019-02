Panahon na upang hindi gawing krimen ang libel (part 1)

Ayon sa Article 353 ng ating Revised Penal Code (RPC), ang libel ay tinutukoy bilang isang “public malicious imputation of crime, or a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status or circumstance tending to cause the dishonor, discredit or contempt of a natural or judicial person, or to blacken the memory of one who is dead.”

Isina­batas ito noong 1932, 87 na taon na ang nakalilipas, bago pa man tayo nagkaroon ng mas malinaw na konsepto sa kala­yaan sa pamamahayag. Sinumang lumabag sa batas ay maaring patawan ng pagkakulong mula anim na buwan hanggang anim na taon.

Dahil sa mga na­ging ganap kamakailan, mainam siguro ang pagkakataong ito upang muli nating pag-usapan ang pagtatanggal sa libel bilang isang krimen.

Matagal ko nang sinasabi ito, at kahit pa siguro walang makinig sa akin, hindi ako susuko bilang isang taga-suporta ng malayang pamamahayag.

Kailangan ko lang din sigurong linawin na sa tingin ko pareho pa rin ang problemang hinaharap ng ating mga mamamahayag kumpara sa sitwasyon nila isang dekada na nakalilipas. Dahil habang tinutu­ring ng ating batas na krimen ang libel ay maari at maari itong magamit laban sa ating mga mamamahayag. Sinasamantala lamang natin ang pagkakataon ito upang muling buhayin ang isang isyu na tila ay ibinaon na sa limot.

Noong 2007, nahatulan ng libel ang isang mamahayag ng Bombo Radyo na taga-Davao na si Alex Ado­nis pagkatapos niyang pag-usapan ang isang prominenteng politiko sa kanyang programa sa radyo. Siya ay aking naging kliyente pagkatapos niyang mahatulan, at dalawang taon matapos siyang makulong ay idinulog namin sa United Nations Human Rights Committee (UNHRC) ang kanyang kaso.

Ikinatuwiran namin na ang pagkukulong sa mga mamamahayag dahil sa paglathala ng mga istorya na maaring patotohanan ay nagkakaroon ng negatibong epekto sa malayang pamamahayag, hindi lamang sa mga mamamahayag ngunit pati na rin sa publiko. Noong 2011 ay naglabas ng opinyon ang UNHRC na ang pagkakulong ni Adonis dahil sa libel ay lumalabag sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Sinabi rin ng UNHRC na ang mga batas ng Pilipinas ukol sa libel ay luma­labag sa Article 19 ng International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), isang kasunduan na kabilang ang ating bansa. Pinoprotektahan ng Article 19 ang karapatan sa malayang pamamaha­yag, at ayon sa UNHRC, nilalabag ng ating batas ang probisyong ito sapagkat masyadong mabagsik ang parusa natin sa mga lumalabag nito, na karamihan ay mga mamamahayag na ginagawa lang naman ang kanilang mga trabaho. Noon pa man ay nanawagan na ako sa pamahalaan na alisin na ang libel sa mga krimen natin.