Panahon na naman ng matatamis

Fruitcake, leche flan, ube halaya at pastries season na naman ngayon. Akala ng iba, porke’t wala silang lahi ng diabetes, ok lang magkakain ng walang sawa ng ma-asukal na mga pagkaing ito. Pero maaaring mag-develop ng diabetes ang sobrang hilig sa maasukal na pagkain at hindi nagkikikilos at tumataba.

Ayon sa American Heart Association ang kaya lang ng katawan ng isang babae ay hindi hihigit sa 6 na kutsaritang asukal o 25 grams ng dagdag na asukal bawat araw. Sa mga lalaki naman, siyam na kutsarita o 36 na gramong dagdag na asukal lang.

Ang isang 12-ounce na lata ng regular na softdrinks ay mayroon nang 10 kutsaritang asukal. Paano pa kung nakakaubos ka ng isang 1.5 liters bawat araw?

Kapag nagpa-check ka ng fasting blood sugar mo at lumabas na nasa 7.0 mmol/L ito o pataas, ikaw ay posibleng may diabetes na. Ang normal na fasting blood sugar kasi ay 5.5 mmol/L. o 99 mg./DL.

Ang mga nasa 5.6 to 6.9 mml/L ang FBS ay ang tinatawag na nasa pre-diabetes stage. Papunta ka nang diabetes kapag ganito ang sukat ng asukal mo sa dugo nang di ka pa kumakain.

Pero may pagasa pang maibaba ito sa normal kung mag-eehersisyo at kikilos lagi. Maglakad-lakad ng mga 30 minuto kada araw.

Magbawas din ng timbang. Pero dapat na dahan-dahan lang ang pagbabawas. Ok na ang 2 pounds kada linggo.

Iwas muna sa matatamis na inumin tulad ng iced tea, coffee, powdered juice at softdrinks. Mas mabuting magtubig muna. Bukod pa sa pagbabago ng kinakain – mag-gulay at prutas at bawasan ang makakarne at processed meat. Mainam din na kumain ng isda dalawang beses o higit pa sa isang linggo. Iwasan din ang prito. Mas mainam na nilaga o may sabaw, o steamed ang kainin.

Ang ilan ay nireresetahan na rin agad ng metformin para mapababa ang blood sugar kahit prediabetes pa lang. Subukan din ang mga natural na halaman na makakatulong sa pagbaba ng blood sugar tulad ng insulin plant (tatlo hanggang limang dahon ang kakainin araw araw), serpentina plant (limang dahon na ibababad sa maligamgam na tubig sa loob ng 15 minuto at iinumin), at ampalaya (puwedeng gawing salad).

Mas mabuti ring regular na magpatingin ng FBS at HbA1c tuwing ika-anim na buwan o kada taon para masubaybayan ang asukal sa dugo.

Mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi dakong huli. Puwede pa rin namang mag-enjoy ng cake at sweet drinks sa Pasko. Kumain lang in moderation at maggalaw-galaw.