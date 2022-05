Panahon na ba para mag-move on?

Hindi maitatanggi mga Kabalitaktakan na malalim ang sugat na nilikha sa atin ng katatapos pa lamang na halalan.

Kaya’t masasabing mukhang hindi rin magiging madali na maghilom ito at tuluyang mabalik sa normal ang relasyon o samahan ng mga labis na naapektuhan.

Dahil dito mga Kabalitaktakan, lalu tuloy naging makatotohanan ang pagiging historical o makasaysayan ng idinaos na halalan noong Mayo 9.

Bunsod na rin ng idinulot nito hindi lamang sa pulitikal na aspeto kundi maging sa relasyon ng magkaka-pamilya, magkakamag-anak, magka-kaibigan at maging ng mga hindi magkaka-anu-ano o magkakakilala.

Yung inaakalang pagtatapos ng palitan ng maaanghang na salita ng mga tagasuporta ng ibat-ibang kandidato makalipas ang halalan ay kabaligtaran ang nangyayari magpa-hanggang ngayon.

At isa sa platapormang gamit na gamit sa “girian”, patutsadahan at asaran ng mga supporter ng mga kandidato mga Kabalitaktakan ay ang social media o socmed.

Maihahalintulad na nga sa 24/7 na convinience store ang soc-med ngayon dahil literal na walang puknat ang pagdating ng mga mensahe mula sa ibat-ibang kampo.

sa kabila ito ng sinasabing tapos na ang boksing at may nanalo na…base na rin sa laki na ng lamang ng nangungunang kandidato sa pagka-presidente at bise-presidente.

Katunayan din ang pag-concede o pagtanggap na ng pagkatalo ng ilang kandidato sa nabanggit na mga puwesto mga Kabalitaktakan dahil nga sa laki na ng kalamangan.

Kung ihahalintulad sa larangan ng sports o palakasan, sumentro ang rivalry sa pagitan ng mga taga-suporta ni presumptive President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr o BBM at Vice President Leni Robredo o VP Leni.

Sa takbo ng mga pangyayari ngayon sa socmed mga Kabalitaktakan, para bang mas matindi na ang bangayan ng mga taga-suporta kesa sa mga kandidato.

At umabot na sa sukdulang may nananalangin na na may mangyaring masama hindi lang sa kalabang kampo ng kanyang kandidato , kundi maging sa pamilya nito na para sa marami ay maituturing nang foul o ‘below the belt.’.

Tanong ko nga mga Kabalitaktakan ay ito: Panahon na bang mag-move on ngayong lumilinaw na kung sino ang sinasabing pinili ng mayorya ng mga Pilipino para maging susunod na pinuno ng bansa?

Masakit mang tanggapin mga Kabalitaktakan, sang-ayon ako sa pahayag ng political analyst na si Professor Ramon Casiple na nahaharap sa dalawang matinding problema ang Pilipinas.

Una na dyan ang patuloy na epekto ng pandemya at pangalawa ang lugmok na ekonomiya na ayos mismo kay Professor Casiple ay mahirap talagang ibangon ng kahit sino ang susunod na mamumuno sa bansa.

Katig ako sa mungkahi ni Professor Casiple na marapat nang isantabi ang politika at kulay at sama-sama nating itaguyod ang mga hakbang para sa ikabubuti ng Pilipinas.

Dahil sa huli…sa ayaw man natin at sa gusto, iisang lahi tayo. Walang ibang magtutulungan kundi tayu-tayo rin mga Kabalitaktakan.

Kaisa rin ako sa hamon ni Professor Casiple sa mga susunod na lider ng bansa na: Gawin nila sa lalong madaling panahon ang mga kinakailangang hakbang para mapatunayang hindi nagkamali ang sinasabing mayorya ng Pilipinong bumoto sa inyo.

Hanggang dito na lang muna mga Kabalitaktakan. Staysafe at GOD Bless, yun oh🧔