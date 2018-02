Panagbenga Festival sa Baguio dinumog

DINUMOG kahapon ang paligsahan ng street dancing na bahagi ng dinadagsa na ‘Panagbenga’ o Flower Festival sa Baguio City.

May temang ‘Celebration of Culture and Creativity’ ang sinaksihan ng libo-libong katao na nanood sa ika-23 selebrasyon ng Panagbenga.

Pinanindigan naman ng mga taga-Baguio ang pagkilala ng Uni­ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sa lungsod bilang ‘Creative City for Crafts and Folk Arts.

Mangyayari ngayong araw ang pinaka-inaabangang float at grand street parade.

Sa kasalukuyan, dagsa ang mga tao sa summer capital ng bansa at sa pinakahuling report ay matindi ang daloy ng trapiko, paakyat at palabas ng Baguio City.