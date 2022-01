Panagbenga Festival larga kay Magalong

TULOY ang selebrasyon ng “Penagbenga Festival” sa Baguio City.

Ito ang sinabi kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at hindi patitinag sa coronavirus disease-19 (COVID-19) surge ang nasabing siyudad.

“Definitely, there would be a Panagbenga 2022. Napag-usapan namin with the Flower Festival Foundation that Panagbenga would be a low-key celebration due to the threat of the Omicron,” ani Magalong.

Ayon sa alkalde, sa kabila nito ay low-key lang na kapistahan ang kanilang ikakasa bilang pag-iingat na rin sa pandemya.

Sinabi ng mayor, ang mga crowd-drawing event ay hindi muna ipapatupad sa nasabing festival.

Sa kabilang banda, nakasalalay pa rin ang kapistahan sa sitwasyon ng COVID-19 sa siyudad, kung ikakasa ito sa Pebrero o sa Marso. (Allan Bergonia)