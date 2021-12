Panabla sa Omicron: 100% immunity tatargetin

Posibleng itaas sa 100% mula sa 70% ang herd immunity dahil sa banta ng mga bagong COVID-19 variant partikular na ang Omicron.

Sa panayam kahapon sa radyo, sinabi ni Health Undersecretary Leopol­do Vega na mapoprotektahan lamang ng 70% herd immunity ang mga may matinding impeksyon ng orihinal na COVID.

“‘Yung 70% ‘yun ‘yung sa original strain ng virus natin ‘yung SARS-CoV-2. Ngayon nagkakaroon ng maraming variant, kailangan taasan ang herd immunity. In fact, target natin 90% or kung puwede 100%,” lahad ni Vega.

Dahil sa banta ng Omicron variant, nanawagan si Vega sa publiko na magpabakuna na.

“Ito ang isang pamamaraan na maka-stop sa transmission or viral loads ng COVID-19 sa isang tao,” aniya.

Batay sa datos ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, mahigit 37 milyon na ang fully vaccinated laban sa COVID sa Pilipinas.

Sinabi naman ng isang opisyal ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team (UP PRT) na ang pagpapabakuna at pa-booster shot ay makakatulong para malabanan ang Omicron sakaling manalasa sa bansa.

Sa panayam sa Super Radyo dzBB sinabi ni UP PRT spokesman Dr. Jomar Rabajante kasalukuyan nilang inaaral ang Omicron na unang na-detect sa South Africa at tinawag na variant of concern ng World Health Organization (WHO).

“Sa ibang bansa, kung titingnan po natin, may mga nagsasabi talaga na highly transmissible itong Omicron at up to three times mas transmissible than Delta. Mabilis po talagang kuma­lat at ‘yung pagkalat niya kitang-kita sa South Africa. As in marami na talaga doong Omicron ang variant,” dagdag nito. (Issa Santiago)