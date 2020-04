Pamumuhunan sa Coal awat na

Hinimok ng isang obispo ng Simbahang Katolika ang mga bangko sa bansa na itigil na ang pamumuhunan sa coal sa halip ay pagtuunan na lamang ang mga magdudulot ng permanenteng solusyon para sa proteksyon ng kalikasan.

Ayon kay Bishop Broderick Pabillo, apostolic administrator ng Archdiocese of Manila, kasalukuyan tayong nasa sitwasyon na kinakailangan ang “ecological conversion” sa harap ng nararanasang climate emergency.

Aniya, bukod sa environmental exploitation, iniuugnay din ng maraming esksperto na sanhi ng coronavirus pandemic ang pambubulabog sa buhay ng mga hayop.

Patuloy aniyang nakalalanghap na maruming hangin sa kanilang kapaligiran ang mga nakatira malapit sa mga coal-fired power plant.

Malaking papel aniya ang ginagampanan ng gobyerno, civil society at pribadong sector para wakasan na ang pamamagyagpag ng coal subalit may isang sector na maaaring makapagpabago talaga ng siwasyon at ito’y ang mga bangko kapag itinigil ang kanilang pamumuhunan sa mga coal developer.

“Banks like BPI and BDO choose to use their financial power to sustain the lifeline of the coal industry instead of cutting it off. We hope this time of crisis moves them to withdraw from industries that harm our people and the planet, and instead aim to put in place permanent solutions that would better the quality of our people’s lives and equip them in facing crises in the future,” ani Pabillo.