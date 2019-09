Pampanga sinita ng COA sa mga nakatenggang infra project

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga dahil 24% lamang ng mga proyekto nito ang natapos gawin at may P151.51 milyon pa o 20% ng Development Fund ang hindi nagagamit.

Ayon sa 2018 Annual Audit Report ng COA, mula sa 149 proyekto na nakaplanong gawin noong nakaraang taon ng pamahalaang panlalawigan ay 39 lamang ang natapos.

Nalaman din sa ocular inspection ng COA na may 31 proyekto ang ginagawa pa sa kasalukuyan habang 79 ang hindi pa nasisimulan kabilang dito ang mga local road at school building.

Pinakamarami umano sa mga hindi pa natatapos na proyekto ay ang 21 barangay road na nagkakahalaga ng P20.26 milyon na bagama’t sumailalim na sa bidding process ay hindi pa nasisimulang gawin.

Sinisi ng COA sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang pagkaantala sa implementasyon ng mga proyekto.

“(The provincial government’s) fai­lure to have a systematic and efficient procurement process for its development projects had already been exhaustively discussed in our prior years’ audit however, no marked improvements were observed,” sabi ng COA.

Pinaalala rin ng COA ang mga rekomendasyon nila sa mga nakaraang taon na pagbutihin ng Bids and Awards Committee ang pagtatakda ng procurement at sa provincial engineer na masusing i-monitor ang implementasyon ng mga proyekto.

Binanggit sa COA na kaila­ngan umano ng provincial engineer na mukha ng karagdagang mga enhinyero para matapos sa takdang panahon ang mga local infrastructure project. (Yves Briones)