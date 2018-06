Pampanga BDO depositor kinaltasan sa Mandaluyong

TALAMAK pa rin ang problema ng ‘unauthorized withdrawal’ at ‘unauthorized debit’ ng mga depositor ng BDO Unibank Inc.

Sa pinakahuling kaso ng isang depositor na si Joyce Capio, nag-deposit umano ito sa kanyang BDO account noong May 12 at noon lang niya nakita sa kanyang passbook ang unauthorized transaction noong May 8, taong kasalukuyan.

Ayon kay Capio, anim na debit memo transaction ang nakita niya para sa petsang May 8.

Nang tinanong niya ang bangko kung sino at saan kinuha ang pera ay nalaman niyang binayad sa Globe Telecom-Mandaluyong ang binawas sa kanyang account.

“Grabe! Wala kaming binabayaran sa Globe. Pano nangyare ‘yun, lalo na sa Mandaluyong branch pa eh andito kami sa Pampanga,” sabi ni Capio.

Pinayuhan siya ng staff sa BDO na tumawag sa customer support at magsumite ng dispute case na hanggang ngayon ay wala pang nangyayari.

Samantala, iniimbestigahan na ng Globe Telecom ang pangyayari habang ang BDO ay walang tugon sa pangyayari ma­liban sa kaila­ngan nitong malaman ang account information ng kliyente bago nila maaksiyonan ang problema.