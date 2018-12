Pampa-GV dala ng OVP sa 2nd INPFF

Saktong isang taon na ang nakaraan nang simulan ni VP Leni Robredo ang Istorya ng Pag-asa Film Festival (INPFF) at ngayon muling nagbabalik para sa ikalawang taon.

Isa sa mga programa ng Office of the Vice President (OVP) ang Istorya ng Pag-asa (INP) na sinimulan noong 2016. Naaalala ko kung gaano tayo kalunod noon sa negatibong usapan at awayan lalo na sa social media. Napa­kabigat sa pakiramdam.

“Iyong 2016 was also pivotal. Parang turning point siya sa maraming bagay para sa bansa natin. Marami iyong nag-aaway-away; iyong social media, all of a sudden, biglang naging very, parang, toxic na environment to be in,” kuwento ni VP Leni nitong Martes sa laun­ching ng ikalawang INPFF.

Kaya ipinanganak ang INP: ito ay para may magamit tayong kasangkapan laban sa lahat ng negatibong naririnig, nakikita, at nababasa natin sa pang-araw-araw. Ito ang mga kuwento ng pag-asang mula sa buhay ng mga ordinar­yong Pilipino—ang mga istorya ng tagum­pay laban sa hamon ng buhay. Ang mga ito ang pampa-good vibes natin sa panahon ngayon.

Noong unang taon ng INP, ibinabahagi namin ang mga kuwento sa pamamagitan ng ro­ving photo gallery para pampa-GV sa ating mga kababayan. Segment din ang INP sa lingguhang radio show ni VP Leni kasama si ka Ely Saludar sa DZXL558 Manila. At noong 2017, level-up ang INP nang masimulan ang Film Festival.

Lampas sa 70 entries ang natanggap ng INPFF team noon—sa­mut-saring kuwento ng pag-asa ang napanood namin. Sa ilang short films pa lang, gagaan talaga ang araw mo.

Nag-imbita kami ng mga kilalang pangalan sa industriya para mamili ng top 15. Mula dito may top 3 na nagwagi at ipinalabas sa mga cinema ng Ayala Malls nationwide. Naalala ko nahirapan mamili ang mga judges kasi ang gaganda talaga ng mga entries.

“Noong pinapanood na iyong mga mo­vies, parang ang balak maghanap ng 10 na semi-finalists—ay, finalists pala—hindi makapili ng sampu,” kuwento ni VP Leni.

“So ginawang 15,” dagdag ni VP Leni. “Ginawang 15 iyong finalists pero it was a very difficult exercise because we’re so surprised at the quality of the movies that were submitted. At talagang ano, ito, mga non-professionals. Karamihan mga non-professionals iyong mga filmma­kers pero sobra talaga siyang gaganda.”

May mga kuwentong tungkol sa pagtagumpay sa buhay sa kabila ng kapansanan, mga kuwentong nagsusulong sa sining sa kabila ng mga pagsubok, at marami pang ibang ang tema ay tagumpay at pag-asa.

Kaya uulitin natin ngayong taon ang INPFF. Kakalap muli ng mga kuwento para mapalitan naman ng nakaka-good vibes ang mga nababasa at napapanood natin.

Gaya ng ibinahagi noong launch ng 2nd INPFF, ito ay bukas sa lahat ng Pilipino na gustong tumulong palitan ang usapan sa pamamagatin ng mga kuwento ng pag-asa.

Simula November 27, 2018 hanggang March 25, 2019 tumatanggap ng entries ang OVP. May sapat na oras pa para maghanap ng katangi-tanging kuwento ng mga ordinaryong mamamayan na magpapakita ng katatagan ng mga Pilipino.

Sabi nga ni VP Leni, “They highlight what Filipinos are really known for—iyong grit, iyong determination, passion for excellence, saka talent.”

“And it is our hope that through Istorya ng Pag-asa—lalo na iyong Istorya ng Pag-asa Film Festival—Filipinos will be united around the common values of hope, of perseverance, deep faith, and the goodness of humanity, kasi iyon iyong tala­gang underlying themes ng bawat kuwento.”

Para sa karagdagang impormasyon, bumi­sita lamang sa www.istoryangpagasa.ovp.gov.ph.