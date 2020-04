Pamosong shoe designer tumulong sa mga ospital sa Bicol

Ni Sarah Asido

Isang kilalang shoe designer si Jojo Bragais, ang kanyang mga likhang sapatos ay madalas isuot ng mga sikat na beauty queens sa ating bansa. Siya rin ang shoe provider ng Binibining Pilipinas, at maging sa mga international pageants ay siya na rin ang shoe designer and provider.

Dahil hinto muna ang pageants , abala si Bragais sa pag-aabot ng tulong sa mga ospital sa Bicol.

Tubong Bicol ang mga magulang ni Bragais kaya ito ang lugar na kanyang pinapadalhan ng tulong, isa rin siyang nurse and midwife kaya malapit sa kanyang puso ang mga healthworkers.

“And my mom is in Bicol. So to protect the spread is also to protect my mom.” ani Bragais.

Ayon pa sa kanya, “The number of nurses and doctor hindi nadadagdagan, yung mga PUI and positive dumarami. We will fail if their population will be infected.”

Maraming kaibigan si Bragais na nasa larangan ng medisina kaya nang malaman niya na hindi na maganda ang kalagayan ng mga ito ay agad siyang nagbigay ng tulong. Noong una ay personal niyang pera ang kanyang nilabas para dito, at habang tuloy tuloy ang kanyang donation drive ay may mga lumalapit na rin sa kanya upang sumama sa kanyang adhikain.

Dahil sa tindi ng kakapusan na dinaranas ng mga ospital sa Bicol ay umabot na sa punto na siya na mismo ang lumalapit sa kanyang mga kakilala upang makapagbigay rin ng tulong sa mga health workers.

Ani Bragais, “Tas ung mga kilala ko na capable kinakapalan ko talaga mukha ko, i message them. It’s for good cause hindi naman ako super yaman I can’t support all.”

Nakapag-abot na ng tulong si Bragais sa una at ikalawang distrito ng Albay, maging mga kulungan ay kanya ring binigyang donasyon.

Sa ngayon ay marami na ang nalikom na donasyon ni Bragais kaya naman maging mga kapulisan at RHU ay maaabutan na rin niya ng tulong.

“Need mo gumawa something to help, hindi pwede puro sa government lang. Gets ko kasi yung feeling sa hospital kaya nai-imagine ko yung hirap.” ani Bragais.

Pagtatapos ng shoe designer, “Kaya sana ung mga tao mag take ng initiative to reach out to be part of the solution, if not to donate, to stay at home.”