Pamilyang walang iwanan

Mas nasukat ang pagiging isang pamilya ng `Prague’, na siyang nagpapatakbo ng Abante/Abante Tonite at Abante TNT, ngayong panahon ng pandemya.

Pinigil man ng Global pandemic ang mga okasyon na masaya sanang pagdarausan at pagsasaluhan (nang face-to-face) ng bawat empleyado gaya ngayong company anniversary, hindi ito naging hadlang para magbago ang bawat isa at basta na lang isantabi ng Abante ang paghahatid serbisyo-publiko.

Mula nang kumalat ang nakamamatay na COVID-19, maraming selebrasyon ang naunsyame. Damay pati masasayang ganap sana sa Abante. Kill joy dahil sa pinatupad na lockdown, pero kailangan.

Sa ibang lugar ay tigil ang ilang kasalan, virtual lang ang graduation, pati oathtaking ay online. Binawal ang gimik at walwalan. Parang bulang dumaan lang at hindi nadaluhan ang pista at binyagan. Maging ang Holy Week ay di halos naramdaman. Lahat ng sementeryo ngayong Undas ay sarado, pati ang pinakaaabangang Pasko ay namimiligro.

Maraming empleyado ang nasibak, kumpanyang na-bankrupt. Ilan ay natigil sa pag-aaral habang ang ilang desperado ay kinitil na lang ang buhay. Iba’t ibang mukhang dulot ng krisis.

Ang lahat ng senaryong iyan ay naihatid at patuloy na ilalarawan ng aming pahayagan. Ang tunay na tabloidista. Matatag at palaban. Kasangga sa maiinit, makabuluhan at patas na pagbabalita. Isang pamilyang intact at hindi nang-iiwan.

Salamat sa mahal naming tagasubaybay. Sa patuloy nyong pagtangkilik, mas lalo kaming hindi kami bibitaw. (Merque Episcope)