Pamilyang Martes tumutulong sa ‘FL’

KAHIT sa munting paraan, tumutulong ang pamilyang Martes ng La Trinidad at Baguio sa Benguet para sa Philippine National Police (PNP) at health workers frontliners sa panahon ng enhanced community quarantine na sanhi ng coronavirus disease 2019.

Ayaw na sanang ipamalita ng two-time Southeast Asian Games (2001 Kuala Lumpur at 2005 Manila) women’s marathon gold medalist, 4-time National Milo Marathon queen (1985, 1990, 1991 at 2000) at 2000 Pattaya Asian Marathon Championships silver winner ang kawanggawa nila.

“Ayaw ko po sanang i-public ang pagtulong ko, namin. Kasi mayroon sa kasulatan natin na “Huwag ipaalam sa kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay” something like that. Kung anong tulong sa kapwa hindi na na dapat ipagsabi or else ‘di mabi-bless. Nakikita naman ng Panginoon ang mabuting gawa, siya na ang bahala sa blessing,” esplika ng 40-year old, dating 10-year national track and field team member at single mom marathoner.

Pero napilit din ng Abante kamakalawa (Biyernes) ang pag-aktong good samaritan ng runner na patuloy na nagko-compete sa mga local at international race katulad ng 24th World Masters Athletics Championships 2020 sa Toronto, Canada sa July 20-1August 1 pero nqakansela na dahil sa global outbreak.

“I’ve been distributing baked products simula noong lockdown (March 17) kung napansin ninyo mga previous (Facebook) post ko mga cake. Atleast in my own little way maka-share pampalubag loob sa mga PNP and health workers FL’s natin dito sa lugar namin sa La Trinidad (Benguet) at may isa sa station sa Campas, Baguio City,” ani Martes.

Noon lang Huwebes, namigay rin siya ng food packs (rice, adobo, igado na may juice noong kaugnay ng 80th birthday celebration ng kanyang ina na si Agustina A. Martes. Hiwalay pa ang 78 balot (1-kg each) raw pork meat) na galing naman sa kapatid niyang si Jacqueline Martes na nasa Saudi Arabia, nakagawian na aniyang mamahagi sa kapwa nito kada Ramadan kahit hindi Muslim.

Pansamantalang binawasan ni Christabel ang workouts niya dahil sa okupado sa pag-aaalaga sa nag-iisang anak na si Maryam Sophie, mga gawaing bahay gaya nang paglilinis, paglalaba, pamamalengke, pagluluto, maging sa pag-aasikaso sa isa pang bahay sa Cresencia Village, Baguio City ng isa pang ate na nasa New Zealand pati ang pamilya. (Ramil Cruz)