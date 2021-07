Pamilyang handa sa tag-ulan

Nitong mga nakaraang araw ay nakararanas tayo ng maulang hapon pero napakainit naman sa tanghali.

Bukod sa pagbaha dulot ng malakas na ulan, dala rin ng pabago-bagong panahon ang iba pang mga sakit gaya ng trangkaso, ubo’t sipon, allergy, leptospirosis (dahil sa baha), dengue at marami pang iba.

Kailangang siguraduhin nating malusog at malayo ang ating mga anak sa sakit sa pamamagitan ng tips na ito:

1. Kumain ng masustansyang pagkain pampalakas-resistensiya. Anumang sakit ay malalabanan sa tamang pagkain at nutrisyon. Huwag hayaan na puro junk food ang kainin ng ating mga anak. Kung di maiwasan ang de lata o processed food, sahugan ito ng gulay Ang simpleng pritong itlog, pwedeng lagyan ng kamatis. Ang sabaw, dagdagan ng malunggay.

2. Uminom ng malinis at sapat na dami ng tubig. Marami ang nabibiktima ng kontaminadong tubig lalo na kapag tag-ulan. Kaya para siguradong safe at malinig ang ipaiinom nating tubig sa ating mga anak, pakuluan muna natin ito.

3. Siguraduhing may gamot (na hindi pa expired) para sa lagnat, sipon, ubo at pagtatae sa inyong medicine cabinet na maaaring gamitin sakaling mayroong magkasakit sa pamilya.

4. Panatilihin ang kalinisan. Kung malinis ang ating bahay at bakuran, hindi tayo pamamahayan ng lamok, daga at iba pang insektong posibleng nagdadala ng sakit. Ugaliin ang pag-gegeneral cleaning at alisin ang mga nakatambak na hindi naman na natin gagamitin. Takpan ang mga nakaimbak na tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue.

5. Kung bahain sa inyong lugar, itaas ang appliances. Simulan na ring i-secure ang mahahalagang gamit o dokumento gaya ng birth certificate, passport, titulo at iba pa.

6. Magkaroon ng family meeting para pag-usapan ang plano sakaling bumaha. Mahalaga na informed ang bawat isa sa miyembro ng pamilya sa anumang evacuation plan. Alamin in advance kung saan ang mga evacuation sites sa inyong lugar. Ihanda rin ang listahan ng contact numbers ng bawat isa at pati na ng barangay, police o fire station.

7. Ihanda ang ating mga emergency at go bags sakaling bumaha. Siguraduhing may first aid kit, gumaganang flashlight, extrang pagkain, damit, hygiene kit, bottled water, at radyong de baterya sa inyong mga bag.

Higit sa lahat, upang hindi kapitan ng sakit, observe pa rin natin ang minimum health protocols: pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at physical distancing kapag lalabas at nasa pampublikong lugar.

Sabi nila an ounce of prevention is better than a pound of cure. At isa sa mga paraan ng ‘prevention’ ay ang paghahanda at pag-iingat ng pamilya lalo na ngayong may pandemya. Maigi na ang mag-ingat kaysa magpakampante at lahat tayo ay mapahamak. Stay safe and healthy, mga mama at papa!