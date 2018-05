Pamilya Tulfo ibalik ang P60M ng DOT – Palasyo

Panghahawakan ng Malacañang ang pahayag ng pamilya Tulfo na ibabalik nila ang nakuhang P60 milyon mula sa advertising contract sa Department of Tourism.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang pamilya Tulfo ang nagsabi sa pamamagitan ng kanilang abogadong si Atty. Ferdie Topacio na isosoli nila ang nakuhang pondo sa DOT.

Pero hanggang nga­yon aniya ay wala pang balita kung naibalik na ang nabanggit na pondo.

“Well, nasa Tulfos na ho iyan kasi sila naman iyong boluntaryong­ nagsabing isasauli nila. So we’re counting on their word of honor na kung ibabalik nila at sinabi nila eh talagang ibabalik nila,” ani Roque.

Kaugnay naman sa mga hindi pa nakakasuhang mga dating opisyal sa DOT, sinabi ni Roque na idudulog niya ito sa Presidential Anti-graft Commission (PACC) kung hindi aaksiyon ang Ombudsman.

“Ang Secretary of Tourism po talaga walang kakayahan na siya ang magsampa ng kaso. So nandiyan po ang Ombudsman, Presidential Anti-Graft Commission. So siguro po ay kung hindi agad aaksiyon ang Ombudsman, ang pupuwedeng gawin i-refer ang bagay na ito doon sa Presidential Anti-Corruption Commission, PACC,” ani Roque.