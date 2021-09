Pamilya Sy pinakamayaman, Lucio Tan laglag sa Top 10

Sa buong Pilipinas, pinakamayaman pa rin ang pamilya ng mga Sy na may-ari ng mga SM kahit pa pinadapa ng pandemya ang kanilang negosyo na mall.

Ayon sa Forbes magazine, nasa $16.6 bilyon o P830 bilyon ang kayaman ng magkakapatid ng mga Sy.

Pangalawa naman si Manny Villar na nag-umpisa sa construction at real estate sa Las Piñas kung na noon pa pinamumunuan ng pamilya ng kanyang asawang si Cynthia Aguilar Villar.

Nasa $6.7 bilyon o P335 bilyon ang kayamanan ni Villar na umabot na sa tubig, internet, bangko, transportasyon at convenience stores.

Pangatlo naman si Ricky Razon na ang kayamanan ay nasa $5.8 bilyon o P290 bilyon.

Pang-apat si Lance Gokongwei at ang kanyang mga kapatid na ang kayamanan ay $4 bilyon o P200 bilyon ang halaga.

Panglima si Jaime Zobel de Ayala na ang kayamanan ay nasa $3.3 bilyon o P165 bilyon.

Pang anim si Dennis Anthony Uy at si Maria Grace Uy ng Converge ICT Solutions na ang kayamanan ay $2.8 bilyon at pampito si Tony Tan Caktiong ng Jollibee na ang kayamanan ay nasa $2.7 bilyon. Pangwalo si Andrew Tan ng Megaworld at Emperador na ang kayamanan ay nasa $2.6 bilyon, pang siyam si Ramon S. Ang ng San Miguel Corp na $2.3 bilyon ang halaga ng kayamanan at pang-10 naman ang magkakapatid na Ty na may-ari ng Metrobank at Federal Land.

Pang-11 si Hartono Kweefanus at ang pamilya na may-ari ng Monde Nissin. Ang kayamanan niya ay $1.95 bilyon ang halaga. Pang-12 si Lucio Tan na $1.9 bilyon ang kayamanan. (Eileen Mencias)