Pamilya Sanchez 2 beses bumisita kay Panelo sa Malacañang

DALAWANG beses na nagpunta sa Malacañang ang pamilya ni dating Calauan, Laguna Mayor at convicted rapist-murderer Antonio Sanchez para makipagkita kay Presidential Spokesman Salvador Panelo.

Ito ang nakalagay sa logbook sa New Executive Building (NEB) ng Malacañang, taliwas sa pahayag ni Panelo na isang beses lamang nitong nakausap ang pamilya ng kanyang dating kliyente.

Pebrero 7, 2019 unang nagtungo ang miyembro ng pamilya ni Sanchez sa tanggapan ni Panelo, isang araw bago natanggap ng kalihim ang liham ni Marie Antonelvie Sanchez, anak ng dating alkalde sa pamamagitan ng email, na humihiling na ma-follow up ang hirit nilang executive clemency.

Ikalawang beses na nagsadya ang pamilya Sanchez noong Pebrero 26, 2019 kung saan ang mag-inang Elvira at Antonelvie ay nag-follow up sa kanilang kahilingan sa tanggapan ni secretary Panelo para sa nakakulong na dating alkalde.

Nakalagay sa logbook ng NEB na ‘follow up’ ang sadya ng mag-inang Sanchez sa tanggapan ni Panelo.

Sa parehong petsa naman sinulatan ni Panelo ang Board of Pardons and Parole para i-refer ang hiling ng pamilya Sanchez para sa executive clemency.

Matatandaang sa mga naunang panayam ng Malacañang Press Corps kay Panelo ay sinabi nitong hindi niya nakakausap ang pamilya Sanchez at ikinatwirang 27 taon na ang nagdaan noong huling makausap niya ang dating kliyente.

Pero nang lumabas sa Senado ang referral letter nito sa BPP ay tila nagpalusot ang kalihim na inakala niyang ang dating alkalde mismo ang tinatanong sa kanya ng media, at sinabing isang beses lamang niyang nakausap ang pamilya Sanchez.

Inamin naman ni Panelo nitong Miyerkoles na dalawang beses na bumisita ang pamilya ni Sanchez sa Malacañang.

“Iyong una basta ang natatandaan ko iyong si asawa; pagkatapos iyong pangalawa galing ako sa press briefing, paglabas ko sa press briefing, sa kuwarto natin, nandoon sila,” saad ni Panelo sa interview ng CNN Philippines.

Muli itong nanindigan na wala siyang ginawang mali dahil ni-refer lamang niya ang kahilingan ng pamilya sa executive clemency at hindi naman niya pinakiusap sa Pangulo na i-pardon si Sanchez.

“Basta what to me is inappropriate is if I advised the President as Chief Presidential Legal Counsel to grant clemency and to ask Senator Bong Go to tell the President also to grant clemency, iyon ang inappropriate. But the fact is: I just referred the matter to the appropriate agency and that’s for them to do whatever they want,” paliwanag pa niya. (Aileen Taliping/Prince Golez)