‘Pamilya Roces’ finale nakakabitin, nakakabigla

Sa bandang huli, ang masama ay hindi nagwawagi. Sa bandang huli, ang kabutihan ang mananaig.

Ganiyan ang mensaheng iniwan ng katatapos lang na teleserye ng GMA 7, ang Pamilya Roces, na pinagbibidahan nina Carla Abellana, Gabbi Garcia, Sophie Albert, Jasmine Curtis-Smith, na sinamahan pa ni Katrina Halili sa huli, bilang kontrabida.

Sa finale ng Pamilya Roces, makikita nga na nakatungtong sa mga kahoy ang magkakapatid na Roces, habang nakatali ang kanilang mga leeg. Na sa isang pagkakamali lang, mamamatay sila sa pagkakabigti.

Siyempre, mega-dialogue ang kontrabidang si Katrina, na may hawak pa ng baril. Pinaglalaruan niya ang magkakapatid na Roces, at feel na feel mo ang galit sa kanyang mukha, na gusto nga niyang patayin ang mga ito, bilang paghihiganti na rin sa diumano ay pagkawasak ng pamilya niya, dahil sa kagagawan ng ‘ama’ ng mga Roces.

Pero siyempre, sa ending nga ay ang kabutihan ang mananaig. Dumating ang mga pulis, at nailigtas ang mga Roces.

Pero, ipinakita muna na tila nabigti si Carla, at nawalan ng malay. Iisipin mo ngang namatay ito.

At dahil Pasko na, kaya dapat lang na may temang Pamasko ang finale. Sa isang garden ng mansion ng mga Roces, ginanap ang kanilang Christmas dinner, at hindi nga kasama si Carla at ang dyowa niyang si Rocco Nacino.

Pero, pang-etchos nga lang ‘yon, dahil bigla ring dumating si Carla na kasama si Rocco. Nagkaayos na nga sila, at ang ending ay buntis na nga si Carla.

Si Sophie naman na naging dahilan para magkahiwalay sina Carla at Rocco ay in a relationship na rin kay Christian Bautista, na patay na patay kay Carla.

So, bongga, ‘di ba? Happy en­ding talaga. Magkakasundo ang lahat.

Pero ang tanong, nag-enjoy ba ang mga manonood nila sa biglaang pagtatapos ng Pamilya Roces?

Heto ang reaksiyon ng mga fan:

“Mas okay nga na tinapos as originally planned. Hindi na sumabog ang kuwento. ‘Yung iba kasing teleserye kung saan-saan napupunta ang kuwento nawawalan tuloy ng sense, saka yung rating-rating na yan hindi naman accurate yan. Ang galing nga ng GMA na-revive talaga ang career ni Roi Vinzon,” sabi ni Joel Bambao.

“Tapos agad? Dapat umabot man lang ng 80-100 episodes,” say ni Felipe Mark.

“Sana may part 2. Please GMA,” pakiusap ni Mikha Angel.

“Ang ganda, kaso bitin kay Maisa (Katrina),” hirit ni Bele Seba.

“Wooowww, ang ganda ng en­ding… sana ganito lahat ng teleserye, kabutihan ang laging nananaig,” sambit naman ni Deralgine Pelpinosas.

“I love how they end this… In fact yung buong story line… will miss staying up late for the Roces,” sabi ni Belinda Edrosa.

Well, in fairness marami ang pabor sa ganda ng ending. Although medyo bitin nga sabi nila, dahil mas gusto nila na sanay humaba pa ang kasamaan ni Katrina sa kuwento.

Hindi na rin nila pinag-usapan ang rating, dahil alam naman nila na sa simula pa lang ay talo na sila sa katapat, ang Halik, nina Jericho Rosales, Sam Milby, Yam Concepcion at Yen Santos.