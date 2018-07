Pamilya ni Lyca binaboy, winalanghiya ng mga basher

Nakapanayam namin­ si Lyca Gairanod kaugnay ng ‘bashing’­ na nakuha niya after niyang magkamali sa lyrics ng isang kanta in one of her guesting sa isang ABS-CBN show.

Sobra kasing pinersonal ng netizen hindi lang ang outfit na suot-suot ng batang singer, kundi ­maging ang diction at enunciation nito, hanggang sa mauwi sa pamemersonal na mga lait at pintas.

Sey ng The Voice cham­pion, “ganun po talaga. Sino ba ang hindi nagkakamali? Pero huwag naman sanang kahit ang personal kong buhay ay gawin nilang pulutan. Huwag naman po ang pamilya ko.”

At dahil nga daw sa pangyayari, meron daw mga supporter ang dalagita na willing tulungan siyang magkaroon ng ‘voice tea­cher’ para sa teknikal na aspeto ng kanyang pagkanta.

Pinabulaanan din ng batang singer na after ng The Voice stint niya ay tuluyan na siyang pinabayaan­ ng network dahil aniya, “nag-aaral po kasi ako kaya’t yung priority ko, studies talaga. Pero kapag may mga guesting at okey naman po ang skedyul ko, pinupuntahan ko.”

Jolo natuto sa ‘bola muna bago droga’

Speaking of pagkakamali, pinulutan din ng netizen si Vice Gov. Jolo Revilla nang magkaroon ito ng slip of tongue sa isang panayam during a MPBL game sa Bacoor City.

Sa naturang panayam kung saan kitang-kita ang taas ng energy ng Bise Gobernador sa pagpapasa­lamat sa kanilang mga constituent, nasabi nitong “bola muna bago droga” na mabilis din naman niyang kinorek na “bola at huwag droga”, patungkol sa halaga ng sport over drugs.

Pinutakte ng puna at komento ang naturang bloo­per ni Jolo at marami pang malisyoso ang nagkonek ng kung ano-anong istorya tungkol dito.

Kaya nga sana ay magsilbi din itong aral sa mga gaya ng aktor-politiko na nagpapaunlak ng mga pahayag kapag sobrang excited at overflowing ang emotions. Tila walang excuse sa ganung pagkakamali kahit kitang-kita namang very emotional ito dahil sa magandang reception at success ng basketball league sa lugar niya.

Be careful next time!

Alfred hindi tatalikuran ang kapalpakan sa housing project

Isa pang aktor-politiko ang tila naiipit ngayon sa isang matinding sitwasyon concerning his constituents.

Sa napanood naming episode sa programa ni Raffy Tulfo sa TV 5 kung saan lumusob ang ilang mga residente ng distrito under Cong. Alfred Vargas, ramdam naming nagpapakatatag si Alfred.

Nagrereklamo kasi ang mga ito na sobrang panahon na daw ang hinintay nila para ma-refund ang naibigay nilang pera sa palpak na housing project na inialok sa kanila ng opisina ng congressman.

It turned out, na sa sobrang pagtitiwala ni Alfred dahil dati niyang staff ang namahala ng proyekto, siya ngayon itong nasa iskandalo at hinahabol ng mga tao.

Nagkaroon ng palitan ng argumento ang mga nagrereklamo at si Cong. Alfred, pero never na itinanggi ni Alfred ang mga akusasyon nila, much more ay ‘yung tinalikuran niya ang mga ito.

“Napakalaking halaga po ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan pong me­ron tayong mas maayos na sistemang gawin para sa refund to avoid further confusion. Kung kinakailangang magkayod kalabaw ako sa mga taping at shooting ay gagawin ko para lang mabuo ang pera, pero sana po ay matulungan din ninyo ako na habulin ang tunay na nasa likod ng scam na ito,” sey pa ni Alfred na lubos naming hinangaan.

Nagkaroon ng pag-uusap nung weekend ang magkabilang panig para a­yusin ang gusot dahil me­ron nga daw mga ‘professional claimants’ na kahit hindi biktima ng scam ay naghahabol ng refund.

Hay buhay!!!