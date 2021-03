Pamilya ni Julia todo dikit kay Gerald

Kung ibabase sa picture na pinoste ni Dani Barretto, tanging si Dennis Padilla na lang ang hindi tumatanggap kay Gerald Anderson, o sumusuporta sa lovelife ng anak na si Julia Barretto.

Lumabas nga ang photo kung saan kasama si Gerald ng buong pamilya ni Julia (Dani, Claudia, Leon, Marjorie), na nagpapakita lang na aprubado ang buong pamilya sa aktor.

Makikita sa larawan na masaya ang lahat, na kuha sa bakasyon nila sa isang beach island.

Pamilya na nga ang turing ni Dani kay Gerald, na mababasa sa caption ng larawan. Obserbasyon nga ng mga fan, super dikit daw ang pamilya ni Julia kay Gerald, ha!

Sa kaso ni Dennis, hanggang ngayon ay wala pa itong photo na kasama sina Julia at si Gerald.

Pokwang, Ogie, Alex nakipagtalakan sa DDS

Buhay uli ang bangayan sa social media, sa pagitan ng mga artistang kontra sa gobyerno at mga DDS.

Kanya-kayang putak sa tweet sina Pokwang, Ogie Diaz, Alessandra de Rossi, lalo na noong talakan sila ng mga DDS dahil sa pamumuna nila sa nararanasang pagdami ng COVID-19 sa bansa.

Si Pokwang ay nilait ng kalaban sa itsura niya.

“Halata mong bobo kapag ang atake na sa opinyon mo ay personal nandiyan ang tawagin kang pangit, chaka, etc. excuse me ang kapangitan ko ang nagpapaganda sa buhay ng pamilya ko at mga nagta-trabaho sa aking negosyo na binubuhay ang pamilya nila na natulungan ng kapangitan ko e ikaw?” sabi ni Pokwang.

Buwelta naman ni Ogie sa mga kumuyog sa alaga niyang si Liza Soberano.

“Thank you po sa lahat ng natuwa kay @lizasoberano. Sa mga galit kay Liza, update niyo na lang po kami sa pagdating ng bakuna,” sey ni Ogie.

Talak ni Alessandra sa mga nagsabing tumulong na lang siya kesa mamuna sa gobyerno.

“Naubos na pera ko sa kakatulong. Buti nga yung kuda ko dito ay libre. Di ko pinagkakakitaan sa gems or views! Siguro mas maingay pa ako if ever! Tah ka!” sabi ni Alessandra.

Kaloka!

Kahit preggy pa:

Kristine bet uli buntisin ni Oyo

‘It’s a boy’ ang anunsiyo ng mag-asawang Kristine Hermosa at Oyo Sotto, sa kanilang mga Instagram ng ultrasound ng una.

Pang-apat na lalake na ito sa limang anak ni Kristine.

Sey ni Kristine, bigo ang anak niyang babae na si Dre na magkaroon ng baby sister.

Pero siyempre, isang malaking blessing pa rin ang ipinagbubuntis na baby boy ni Kristine.

Sobrang saya naman ni Oyo sa gender ng susunod na baby nila.

Nagbiro pa ang anak na ito ni Vic Sotto na posibleng buntisin uli si Kristine hanggang hindi sila uli nagkakaroon ng isa pang anak na babae.

Markki Stroem ‘for sale’ ang hubad na katawan

May purpose ang paghuhubad ni Markki Stroem. Hindi ito libreng makikita ng mga netizen sa social media gaya noong unang inakala ng mga netizen, kundi mangongolekta si Markki ng bayad sa mga nagnanais na masilip ang nude photos nya.

Sa napakahabang caption na sinulat ng actor-singer sa kanyang bagong nude photo posting sa Instagram, sinabi niyang nakipag-collaborate siya sa isang website para sa larawang ito.

Ito ay ang Patreon, isang isang social media platform na nagbibigay espasyo sa lahat ng mga artist na ilantad ang kanilang creativity, gaya nga ng nude photo shoot ni Markki.

Isang membership site ito na may bayad ang mga subscriber.

International ang site dahil in dollars ang bayaran; $15 VIP Per month, $5 official patron per month at $10 all-access Patron per month.

Kaya nga disymado ang mga bakla at babaeng naglaway sa hubad na katawan ng aktor na akala nila’y libreng makikita, yung pala may bayad.