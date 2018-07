Pamilya nga Prieto pasakaan ug kasong plunder ni Duterte

Desidido si Presidente Rodrigo Duterte nga patubagon ug pasakaang ug kasong plunder ang pamilya Prieto tungod sa wala pagbayad niini ug buhis ug padayun nga nangolekta ug abang sa yuta nga gipanag-iya sa kagamhanan.

Matud sa Presidente nga nagpalaum sulod sa tunga sa siglo ang mga Prieto ug nakapahimos sa government property apan walay gihatag sa gobyerno ang buhis nga angayang bayaran niini.

Matud sa Presidente nga niining higayon makita sa publikonga adunay adunahan nga mapasakaan ug kadong plunder.

“Yang Inquirer? Fifty years ang lease. After 50 years no — walang renewal, and the property already returned to the government’s assets. Ang Inquirer they continued to collect for another 50. They never returned the money.

“And it’s series… Ang plunder kasi one transaction, maski na more than 50, ang threshold is 50 but more than one transaction ‘yan. Pero itong kolekta mo, all these years ng Prieto pati doughnut, that is plunder,” matud sa Presidente.

Gawas sa isyu sa abangan, matud ni Presidente Duterte nga kapin P1 bilyon ang atraso sa mga Prieto sa kagamhanan tungod sa wala pagbayad ug buhis sa ilang Dunkin Donut.

“Now, you want to see a rich person go to prison for plunder? They will go to prison. We will pay for our sins, the rich and the poor,” dugang pamahayag sa Presidente.

Gisaway sa Presidente ang mga Prieto tungod sa paggamit sa ilang mantalaan nga Daily Inquirer aron pagtak-upan ang ilang mga gihimo pinaagi sa pagbanat ug pagsaway sa mga politiko ug opisyal sa gobyerno.

“And all the while, when they published about you, about kay ma’am, editorialized, we are pictured to be the demons of the Republic, that we were stealing left and right.

“For your information mga Prieto, walang transaction sa gobyerno na umaabot sa table ko, either the night table in my room or ‘yang table ko sa Malacañan. Walang dumadating sa akin,” dugang pamahayag sa Presidente. ()