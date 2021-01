Pamilya ng mga sundalo, pulis isama sa unang tuturukan – Digong

MALIBAN sa mga pulis, sundalo ay ipinasasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa priority list ng mga tuturukan ng bakuna kontra COVID ang kanilang pamilya.

Kabilang sa pagdadausan ng pagbakuna ay ang mga presinto at kampo, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte para maging maayos ang sistema.

“Magpunta ‘yong mga mag-inject sa mga kampo, turukan pati ‘yong mga anak ninyo. So ito lahat, libre ito… para hindi kayo mag-worry,” pahayag ni Duterte sa pagbisitang ginawa sa Kuta Heneral Teodulfo Bautista Headquarters sa Jolo, Sulu noong Biyernes.

Ang mga tauhan ng AFP at PNP ay nasa lista­han ng priority list ng mga babakunahan sa sandaling dumating na sa bansa ang COVID vaccine.

“Iyon talagang mga mahirap na isang tuka, isang kahig. Unahin ko ‘yon pati ‘yong uniformed service kasi paano kung magkasakit itong lahat… How can we function [as] a government with a sick soldier or policeman in your midst?” dagdag ni Duterte.

Sinabi pa ng Pangulo na hihilingi niya kay vaccine czar, Secretary Carlito Galvez, Jr., na isama rin sa bibigyang prayoridad sa bakuna ang mga pamilya ng mga uniformed personnel.