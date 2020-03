Pamilya ng health worker na mamamatay tatanggap ng P1M

Pinagtibay ng Senado ang panukala ni Senador Richard Gordon na bigyan ng dagdag ng kompensasyon ang mga apektadong health worker na lumalaban sa coronavirus disease (COVID-19).

Ang mungkahi ni Gordon ay tinanggap naman sa deliberasyon sa special session ng Senado sa Senate Bill No. 1418 o Bayanihan To Heal as One Act.

Ayon kay Gordon, vice-chairperson ng Committee on Finance, nararapat lang na mabigyan ng P1 milyong kompensasyon ang pamilya ng mga public at private health worker na namatay habang nasa line of duty.

Ang mga health woprker naman na nahawaan ng virus ay dapat pagkalooban ng P100,000 bawat isa.

“We have to put the money in such a way that it would be spent wisely, it would reach the people. [Iyong] doktor, nurse o medtech, kung mamatay, mabigyan sila, iyong kanilang pamilya ng at least panlaban dahil wala na sila, wala na iyong breadwinner, mayroong P1 million,” sabi ni Gordon.

Sa period of amendments, iminungkahi din ni Gordon na bigyan ang mga government health worker at iba pang frontliner na hazard pay at suplayan din ng personal protection equipment (PPE) nang sa gayon ay maprotektahan sila laban sa virus. (Dindo Matining)