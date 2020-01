Pamilya ng Cabinet member bawal din sa US

HINIKAYAT ng Malacañang ang pamilya ng mga miyembro ng Gabinete na huwag na munang bumiyahe sa Estados Unidos kasunod ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Gabinete nito na huwag umapak sa Amerika.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na maluwag nilang tinatanggap ang naging kautusan ng Pangulo at dapat ding sumunod dito ang kani-kanilang pamilya bilang pagtugon sa kagustuhan ng Presidente.

“Tinanggap nang maluwalhati. Eh dapat lang naman huwag pumunta roon, eh kinansela ang visa ng ating kasamahan. Cabinet members lang naman sinabi niya, but I suppose that goes without saying. ‘Wag na munang pumunta roon, we have to defer to the President’s wishes,” ani Panelo.

Binigyang-katwiran naman ng kalihim ang biyahe ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa Amerika na aniya ay official study ito na inorganisa ng isang institus­yon sa Estados Unidos.

“There’s an official study tour organized I think by the national security something from the US, para sa terrorism ‘yun,” dagdag ni Panelo.

Aniya, ang tanging exempted lamang sa ban ay si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. (Aileen Taliping/Prince Golez)