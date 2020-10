Pamilya ng biktima ni Ivler tiwala pa rin sa hustisya

Umugong at usap-usapan ngayon ang nakaambang paglaya ni road rage killer Jason Ivler na sangkot sa pagpatay kay Renato Ebarle Jr. noong 2009.

Matatandaan na si Ivler ay hinatulan ng 40 years na pagkabilango ng Quezon City Regional Trial Court (RTC) Branch 84 nuong November 2015.

Kinatigan naman ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC Branch 84 laban kay Ivler nuon November 2017. Maliban sa 40 years na pagkabilango, sinang-ayunan din ng CA at itinaas pa ang multa at danyos.

Iniangat naman sa Supreme Court ang desisyon at binasura ayon sa resolusyon na inilabas nitong December 2019 dahil sa walang merito at kulang sa substansiya ang apela para ma revisa ang desisyon at pinatawan pa ng mas malaking danyos na umabot sa halagang 10 million.

Base sa nakalap na impormasyon, muling umapela ang pamilya Ivler at nakabinbin pa rin sa Supreme Court kung saan ay masusing idinetalye ng kanyang mga abogado kung bakit ibaba sa “homicide” at hindi “murder” ang hatol kay Ivler.

Sa panayam kay Labor Undersecretary Renato Ebarle, ama ng biktima “alam ko na may mga hakbang silang ginagawa (Ivler) pero naniniwala pa rin ako sa judicial system ng ating bansa may hustisya”.

Napag-alamang may nakabinbin pang asunto kay Jason Ivler at hinihimok na kasuhan na kaugnay sa away sa pagitan ng mga NBI agent.