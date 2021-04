Pamilya na graduate ng 4Ps tumutulong sa mga kabarangay

Hindi naging madali sa mag-asawang Remegia at Amancio Saac ang pagtataguyod sa kanilang pamilya pero sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay unti-unting umayos ang kanilang buhay.

Tinaguyod ng mag-asawa ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mais at niyog sa kanilang farm sa Brgy. Lanao, Moalboal sa Cebu, pero sa tulong ng 4Ps mas naging maayos ang kanilang buhay.

Sa ngayon ay may-anak na ang mag-asawa na nagtatrabaho sa call center at ang dalawa ay nag-aaral pa sa kolehiyo at nakapagpatayo na rin sila ng dalawang palapag na bahay yari sa semento.

Naalala ni Remegia na naging napakahirap ng kanilang buhay dahil wala silang regular na income kung saan nabubuhay sila sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop.

Noong naging benipisyaryo umano sila ng 4Ps, ang cash grant ay ginamit niya para sa pag-aaral ng kanilang mga anak.

Ibinabalik naman ng mag-asawa ngayon ang tulong na kanilang tinanggap sa 4Ps sa pamamagitan ng pagtuloy na pagtulong sa kanilang mga kabarangay.

Bilang isang aktibong residente sa kanilang komunidad, napili si Remegia bilang 4Ps parent leader sa kanilang barangay kung saan ang naging tungkulin niya ay magpalaganap ng impormasyon sa kanyang kapwa 4Ps member.

Noong maghalalan noong 2018, nakumbinse ng kanyang mga kapwa 4Ps member si Remegia na tumakbong barangay councilor habang ang kanyang mister ay tumakbo naman bilang barangay captain kung saan kapwa sila nanalo.

Sa tulong ng mga volunteer ay matagumpay nilang napaayos ang kalsada ng kanilang barangay na pinakikinabangan na ngayon ng mga mamamayan.

Naka-graduate na ang pamilya Saac sa 4Ps at nakapagpagawa na rin ng kanilang bahay.

Nagpapasalamat sila sa programa sa pagtulong sa kanilang pamilya. “I am grateful to Pantawid. It helped our family, especially in the children’s health and education needs,” ayon kay Remegia sa salitang Cebuano. (Juliet de Loza-Cudia)