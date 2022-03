Pamilya Duterte wala pang ‘manok’ na presidente – Baste

Inamin ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte na hindi pa napag-uusapan sa kanilang pamilya kung sino ang kanilang ieendorsong pangulo sa darating na halalan.

Ito ang binuking ng presidential son sa isang panayam ngayong Linggo.

Gayunman, sinabi ni Baste na may mga senyales na na ang ieendorso ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte ay si Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Si Marcos ang ka-tandem ng kapatid ni Baste na si Mayor Sara. Si Baste ay sumusuporta rin kay Marcos.

“Hindi pa natin alam [kung i-eendorse ni Presidente], but there are signs na. Nakita na natin PDP-Laban, nag-release na ng statement na they’re supporting BBM so I hope the president will express his support to BBM,” wika ni Baste, patungkol sa ginawang pag-endorso ng PDP-Laban na siyang partido ng pangulo kay Marcos.

Matatandaang nilinaw na ng Palasyo na wala pa ring ineendorsong presidential candidate si Pangulong Duterte. (Mark Joven Delantar)