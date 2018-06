Pamilya Arroyo dinikdik ng AMLC sa chopper scam

IDINIIN ng isang mataas na opisyal ng Anti-Mo­ney Laundering Council (AMLC) ang pamilya Arroyo sa maanomalyang pagbili ng Philippine National Police (PNP) ng mga segunda manong helicopter.

Base sa salaysay ni AMLC Deputy Director Jerry Leal sa pagpa­patuloy ng pagdinig sa Sandiganbayan 7th Division, ang pondo na ipinambili ng mga Robinson’s helicopter ay nagmula sa mga bank withdrawal na nakapangalan sa yumaong si dating Negros Oriental Rep. Ignacio ‘Iggy’ Arroyo, ang nakababatang kapatid ni dating First Gentleman Jose Miguel ‘Mike’ Arroyo.

“The supposed match is a withdrawal from the accounts of Ignacio T. Arroyo… I think it’s 8th floor, LTA Building, Perrea Street, Legaspi Village, Makati City,” ayon kay Leal.

Ang mga biniling helicopter ay ginamit umano ng misis ni ex-FG Arroyo na si dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo sa panga­ngampanya noong 2004 presidential elections.

Dagdag pa ni Leal, nagsagawa ng dalawang withdrawal sa bangko ang utol ni dating FG Arroyo na nagkakahalaga ng $408,067.06 at $509,065.41 noong Pebrero 27, 2004 base sa ‘intelligence analysis’ ng AMLC.

Ang mga nasa­bing pondo ang ginamit umano ng kampo ng da­ting Unang Ginoo sa pagbili ng mga secondhand na US-made Ro­binson’s helicopter sa negosyanteng si Archibald ‘Archie’ Po, ang may-ari ng Lionair Inc.

Dagdag ni Po, binili sa kanya ng dating First Gentleman ang mga chopper noong 2004 subalit ibinenta sa PNP noong 2009 bilang mga brand new.

Bukod sa Lionair Inc., si Po rin ang may-ari ng boutique hotel na Hotel Fleuris sa Puerto Prin­cesa, Palawan at Hotel Sofia sa Boracay, Aklan.

Nahaharap sa patong-patong na kasong katiwalian ang dating First Gentleman kaugnay sa pagbili ng PNP ng dalawang Robinson’s helicopter noong 2009.

Nakipagsabwatan umano si Arroyo sa isang pribadong kompanya upang palabasin na bago ang mga nasabing chopper kahit ito’y mga se­gunda mano na lang.

Nabatid sa Office of the Deputy Special Pro­secutor na pinatibay ni Leal ang nauna nang testimonya ni Po noong July 2014, kung saan ini­lahad ng negosyante na nagbenta siya ng limang Robinson’s chopper sa kabiyak ng dating Pa­ngulo noong 2004.