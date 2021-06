Pamilya Aquino nagpasalamat kay Digong

Nagpaabot ng pasasalamat ang pamilya ni dating Pangulong Benigno `Noynoy’ Aquino III sa sinserong pakikiramay sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ipinahayag ito ni Kris, bunsong kapatid ni Noynoy, matapos aniyang iparating sa kanila ng Malacañang ang alok na anumang tulong na maibibigay ng pamahalaan kasunod ng pagpanaw ng dating pangulo.

“Maraming salamat kay Presidente Duterte doon sa kanyang nararamdaman namin na sinseridad na pagko-condole sa pamilya namin. Thank you kay Executive Secretary [Salvador] Medialdea dahil he offered us everything we wanted,” pahayag ni Kris sa mga reporter habang nasa Heritage Memorial Park sa Taguig City kung saan na-cremate ang mga labi ni Noynoy.

Nauna rito ay naglabas ng pahayag ang Malacañang kung saan ay nagpasalamat si Pangulong Duterte dahil sa pagsisilbi para sa bayan ni Noynoy.

“I express my deepest sympathies to his siblings, Ballsy, Pinky, Viel and Kris, as well as to all his loved ones, friends and supporters in this period of sadness. Be assured of the government’s assistance in this period of mourning and please accept the love and the prayers of a grateful nation,” sabi ng Pangulo.

Nagdeklara rin si Pangulong Duterte ng 10 araw na pagluluksa para sa pumanaw na dating pangulo simula Hunyo 24 hanggang Hulyo 3.