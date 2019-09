Pamilya Ampatuan nagpasaklolo rin sa presidential spokesman

ISA pang maimpluwensiyang angkan ng mga politiko na nahaharap sa mabigat na kaso sa korte ang lumapit kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Presidential Spokesman Salvador Panelo.

Sa regular press briefing ni Panelo sa Malacañang, sinabi nitong bukod sa pamilya Sanchez ay lumapit din sa kanyang tanggapan ang pamilya Ampatuan para sa isa sa mga akusadong nagtatago hanggang sa ngayon.

Ang pamilya Ampatuan ay itinuturong nasa likod ng karumal-dumal na Maguindanao massacre case kung saan 34 mula sa 58 na napatay ay mga journalist at ibinaon sa malaking hukay sa Ampatuan, Maguindanao noong November 23, 2009.

Sinabi ni Panelo na nakita niya ang pamilya Ampatuan sa isa sa mga aktibidad sa Davao City at kilala rin aniya sila ni Pangulong Duterte kung saan sinamantala ang pagkakataon para makausap ang Presidente.

“In one event—hindi ko alam kung paano sila naimbitahan doon—ipinakilala ko kay Presidente, ‘Mr. President, meron yatang…’ Iyon pala parang kilala na niya dati, kasi mga taga-Davao eh,” kuwento ni Panelo.

Narinig aniya nito ang pahayag ng Presidente sa mga Ampatuan na hintayin na lamang ang hatol ng korte sa kanilang kaso.

Ikinuwento ni Panelo na matapos ang dalawang linggo ay nagtungo sa kanyang tanggapan sina Atty. Jehan-Jehan Lepail, asawa ni Datu Saudi Ampatuan Jr., at Bai Soraida Biruar-Ampatuan.

Batay sa logbook sa New Executive Building ng Malacañang, August 13 nang bumisita ang magbiyenang Ampatuan sa kanyang tanggapan.

“And then, apparently sumulat sila, hindi ko na matandaan nu’ng sumulat sila sa Office of the President o nakipaghingi ng appointment kay Presidente. And then parang I received a note referring them to me.

So nagpunta sila, I think mga two weeks ago lang eh. And then, I told them—sabi niya gusto naming makausap si Presidente. Sabi ko the fact na ni-refer Presidente sa akin iyan, ibig sabihin, ganundin ang mangyayari diyan. Kaya ang advice ko sa inyo pa-surenderin n’yo na lang iyong asawa mo, mag-trial na lang kayo. Tapos sabi naman nila, ‘eh paano kung makukulong?’ ‘Eh ganyan talaga ang risk mo diyan.’,” dagdag pa ni Panelo.

Si Panelo ay isa sa mga dating abogado ng pamilya Ampatuan sa Maguindanao massacre case.

Nauna rito ay lumapit din kay Panelo ang pamilya ni dating Calauan, Laguna mayor Antonio Sanchez para sa executive clemency ng convicted murder-rapist pero ni-refer ito ng presidential spokesman sa Bureau of Pardons and Parole. (Aileen Taliping/Prince Golez)