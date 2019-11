Pamilya ‘Adik’ sa Volleyball

Volleyball is life.

Iyan ang pinagmulang pamilya ni former team captain Adamson star Jessica Margarett ‘Jema’ Casidsid Galanza.

Bata pa lamang ay mulat na sa paglalaro ng volleyball si Jema. Sa katunayan, nakahiligan na nilang lahat na magkakapatid ang mag-volleyball kung saan tumatayo pang coach ang kanilang ama.

Grade 4 pa lang ay nakaagapay na ang kanyang tatay. Isinalin sa anak ang lahat ng talento at nalalaman sa pag­lalaro para maging isang pro-athlete.

Walang sawang ginabayan hanggang sa tumuntong sa 4th year ang anak na si Jema.

Volleyball na ang silbing bonding ng kanilang pamilya.

Bunga noo’y nahasa siya nang husto, naging matikas sa larangan ng volleyball si Jema – hanggang sa dumating ang puntong nagbukas ang maraming oportunidad. Napasabak siyang makipaglaro, mapabilang sa ibang team at makipagkompetisyon.

Dahil nakasanayan nang pamilya ang kalaro, malaking adjustment noong una para kay Jema ang makipagbanggaan sa mga katunggali.

Dumating din sa puntong pinanghinaan siya ng loob dahil wala sa tabi niya ang kanyang pamilya na naging inspirasyon, kasangga at tagapanood niya tuwing siya’y naglalaro. Malaking kawalan din kay Jema ang pagpanaw ng kanyang Ate Tintin noong taong 2015 dahil sa heart attack, na ever supportive at No. 1 fan niya.

Pero sa kabila ng kalungkutan at mga pinagdaanan, tuloy pa rin ang laban para sa outside hitter. Patuloy na matatag dahil sa suporta ng pamilya, mga kaibigan at inspirasyon niyang si Deanna Wong.

Open secret at ‘di na kaila sa publiko ang pagiging partners nila ni Ma. Deanna Izabella Alvizo Wong, ng Ateneo de Manila University Lady Eagles.

Matindi man minsan ang tunggalian nila sa opposite sides ng net ay ‘special friends’ naman sila sa labas ng volleyball court kung saan marami na rin silang pinakilig.

Ginawa na lamang niyang hamon ang mga naging karanasan para ipamalas ang husay at mga natutunan. Patuloy na lilipad, papalo ng bola at tatalon upang maibuhos ang talento sa larangan ng volleyball.

***

Q&A

Abante: Ano ‘yung inspirasyon mo (bukod sa family) sa pagiging champion at MVP sa 3rd PVL Open?

Galanza: ‘Yung mga fan, ‘yung teammates ko. Si Deanna at syempre coaches ko. Sila ‘yung mga inspiration ko kasi sila ‘yung halos araw-araw kong nakakasama.

Abante: Kung ikaw ang highest paid volleyball player, saan mo gagamitin ‘yung pera?

Galanza: Siyempre first, bibili ako ng sarili naming bahay. And then, magta-travel kami kasama family ko kasi ayun ang hindi ko pa nagagawa.

Abante: Ano ang madalas na pinagkakaabalahan mo kapag walang game or training?

Galanza: Most of the time, pahinga lang ako. Recover lang ako and rest ng katawan.

Abante: Sakaling dumating ‘yung time na ikakasal ka na, ano ang preferred mo na age?

Galanza: Hindi ko alam, actually hindi ko alam talaga. Kumbaga ako kasi ine-enjoy ko ‘yung age ko ngayon.