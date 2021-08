Pamemeste ng ASF sa Bulacan, kontrolado na

BULACAN- Matapos ang dalawang taong pamemeste ng African Swine Fever (ASF) at pagkamatay ng mga baboy, nakakakita na ng pag-asa ang may 7,000 na mga nag-aalalaga ng baboy sa Bulacan sa paglulunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan Swine Repopulation Project.

Sinabi ni Gobernador Daniel R. Fernando na nagsimula na ang Panlalawigang Tanggapan ng Paghahayupan ng pagsusuri sa kapaligiran at sampol ng tubig nitong Hunyo upang makita kung may ASF virus pa sa mga farm.

“Guided by the Bantay ASF sa Barangay or BABay ASF program, we need to control the spread of the disease and push for the rehabilitation of our local hog industry. Layunin nito na makatulong sa mga pig farmers na makabalik sa pag-aalaga ng baboy ng ligtas at magkaroon ng responsible repopulation para makaiwas muli sa outbreak,” ani Fernando. (Jun Borlongan)