Pambu-bully ng China sa WPS niresbakan ng protesta

Dalawang diplomatic protest ang iniresbak ng gobyerno laban sa umano’y pangha-harass ng China sa isang barko ng Philippine Navy at pagtatayo ng dalawang distrito sa West Philippine Sea (WPS).

Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teodoro Locsin Jr., na inihain ang mga protesta sa Chinese Embassy sa Maynila.

“At 5:17 pm today the Chinese embassy received 2 diplomatic protests: 1. on the pointing of a radar gun at a Philippine Navy ship in PH waters & 2. declaring parts of Philippine territory as part of Hainan province—both violations of international law & Philippine sovereignty,” ani Locsin.

Ang dalawang distrito – isa sa Paracels at isa sa Spratlys – ay ilan sa mga lugar na sakop ng Pilipinas sa WPS.

Sabi ng China, ilalagay ang mga nasabing teritoryo sa awtoridad ng local government sa Sansha, isang lungsod sa southern island ng Hainan.

Samantala, inatasan ni Department of National Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana ang Philippine Navy na bigyan siya ng full briefing hinggil sa Chinese “radar gun pointing” incident sa anti-submarine corvette BRP Conrado Yap (PS-39).

Sinabi pa ni Lorenzana na tinatanong na rin niya sa mga eksperto mula sa Philippine Navy at Air Force na ipaliwanag sa kanya kung ano ang “radar gun” at gaano kadelikado para sa BRP Conrado Yap kapag nakalapit dito.

Ipinahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque na tahimik na kumikilos ang gobyerno hinggil dito at hindi kailangang ipangalandakan ang aksiyon ng gobyerno.

Kaugnay na rin ito sa banat ng mga kritiko ng gobyerno na walang ginagawang aksyon laban sa China.

“Wala pong katotohanan yung sinasabi ng mga kalaban ng ating Presidente na wala tayong ginagawa. Hindi kailangang ipinangangalandakan sa publiko ang mga ginagawa sa larangan ng diplomasya,” ani Roque.

Hintayin na lamang aniya kung ano ang magiging kasagutan sa inihaing diplomatic protest laban sa China. (Issa Santiago/Aileen Taliping/PNA)